內地女子入住湖南酒店　天花板嚴重漏水

內地一名女子日前到湖南旅遊，在一間飯店留宿，沒想到一覺醒來，發現整間房變成水濂洞，天花板不斷有大水流下，相當誇張。

根據《極目新聞》報道，12月14日上午在網路上出現一段影片，當事人投訴，自己最近下榻湖南省邵東市一間飯店，沒想到早晨被水聲吵醒，眼睛睜開才發現，四處都在漏水。

據女子上傳的影片顯示，在這間客房裏，有大量的水不斷從天花板流下，客房地面成了小池塘，目測至少水淹至腳踝的高度，彷彿成了水濂洞。

女子抱怨，自己一個人居住並未吸煙，是飯店空調的位置不斷漏水，自己在睡夢中被嚇醒，她打趣說「一大早的，飯店給我提供這種叫醒服務」。