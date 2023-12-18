內地女子入住湖南酒店　天花板嚴重漏水

內地一名女子日前到湖南旅遊，在一間飯店留宿，沒想到一覺醒來，發現整間房變成水濂洞，天花板不斷有大水流下，相當誇張。
根據《極目新聞》報道，12月14日上午在網路上出現一段影片，當事人投訴，自己最近下榻湖南省邵東市一間飯店，沒想到早晨被水聲吵醒，眼睛睜開才發現，四處都在漏水。
據女子上傳的影片顯示，在這間客房裏，有大量的水不斷從天花板流下，客房地面成了小池塘，目測至少水淹至腳踝的高度，彷彿成了水濂洞。
女子抱怨，自己一個人居住並未吸煙，是飯店空調的位置不斷漏水，自己在睡夢中被嚇醒，她打趣說「一大早的，飯店給我提供這種叫醒服務」。
她驚恐萬分，穿着睡衣就往外跑，拿手機拍下影片蒐證。事後她向飯店投訴，沒想到「不賠，態度還好差，還打電話威脅我刪除這個視頻，如果不刪就要我….」目前，她已經報警並向有關部門投訴。
顧客、飯店各執一詞
事後有媒體聯絡涉事飯店，他們表示本來和當事顧客都溝通協調好了，沒想到她又反悔提出其他訴求，「飯店方面也已就此事報警，相關部門已介入處理，顧客究竟在房間裡做了什麼，我們也不知道。」
求證邵東市當地相關機構，他們確實接到了該宗消費投訴，已介入調解此事。
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