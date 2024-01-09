內地女子開車第一次上路就踩爆水箱狂冒煙　自嘲：感覺像開蒸氣車

維修師傅：水箱被踩爆了

據《大皖新聞》報導，駕駛李小姐向記者表示稱自己正常開車，就是超車的時候加油比較「猛」，開得快了些，「其實我就是正常開車嘛，拿到駕照3年後第一次開車，然後路上就是超車變道嘛，到家停車的時候我發現，前面的引擎蓋怎麼冒煙了，我把防凍劑加進去，整個噴出來了，感覺我開的是蒸汽車」李小姐當場嚇了一跳，急忙向家人求助，最後父親代為開車去維修廠，隨後經過檢查，維修師傅說是因為「水箱被踩爆了」，所以才會出現這種情況，那麼好端端地開車，怎麼會爆水箱呢？推斷很可能是駕駛的是手動檔，而且路上一直用的是低檔位，所以才會導致水箱爆掉。相關消息引發網友熱烈討論，一度登上網路熱搜，有人直呼「第一次開車上路最好找個老司機陪，熟悉車子後再自行上路」，也有人給予鼓勵「雖然水箱爆了，但安全開回了家，不去上路，怕是啥時候都不敢開車」。