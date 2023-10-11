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中國
2023-10-11 18:30:00

內地女子ppt細數前夫出軌、靠關係讀博等十四宗罪　一天瀏覽量達3.9億

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女子爆料，丈夫在婚後會對自己家暴，且於還有婚姻關係的時候，便和外頭的小三發展出婚外情，行徑大膽，被女兒發現後爸爸的所作所為後，女子果斷決定離婚。

近期內地不斷出現用PowerPoint細數另外一半出軌罪狀的戲碼，有女子因為前夫不斷的做出各種踰矩行為，氣得直接條列「十四宗罪」，甚至找上前夫的博士班學校，舉報他是利用關係違規入學。女子爆料，丈夫在婚後會對自己家暴，且於還有婚姻關係的時候，便和外頭的小三發展出婚外情，行徑大膽，被女兒發現後爸爸的所作所為後，女子果斷決定離婚。

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前夫和小三在車上偷吃的畫面全被拍下。（圖／翻攝微博）

前夫和小三在車上偷吃的畫面全被拍下。（圖／翻攝微博）

PowerPoint網絡瘋傳一天瀏覽量達3.9億

不料前夫卻在妻子即將搬離住處時，數次嘗試挽回感情，還信誓旦旦的打包票，承諾要跟小三分手，但同時依然趁妻子和女兒看電影、吃飯的空檔，不斷和小三出門約會、購物，周旋在兩個女人之間，成為「時間管理大師」。誇張的是，女子雖不斷抓到丈夫偷吃，和小三持續糾纏，最後和前夫撕破臉，卻遭到對方不斷打電話威脅，而且原本協議要支付的生活費也遲遲未給，前夫甚至和婆婆聯手，要將她趕離住處。

最後女子忍無可忍，直接製作PowerPoint細數男方種種惡行，除了附上抓姦的圖片、對話紀錄佐證，重點之處還會用放大版粗體字標記，洋洋灑灑列出了十四宗罪。此外她還和前夫就讀博士班的學校投訴，爆料對方在2022年入學前，連一本書都沒念過也沒準備過，以「關照業務」為條件，在實驗室高層的幫助下，取得2022年博士就讀資格。PowerPoint在網路上被網友瘋傳，短短一天瀏覽量高達3.9億，不少人稱讚，這是近期各式各樣的爆料PPT中，內容簡明、淺顯易懂，而且也最能讓人一次抓到重點的，希望學校可以撤銷前夫的博士學籍，讓他付出代價。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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