內地女怕走光擔遮翻工被炒　上訴3次求償33.5萬遭駁回

內地深圳一名女子，因為擔心辦公桌上方的高清攝影機會讓她「春光外洩」，因此每天上班都在座位上撐兩把傘。公司多次與她溝通無效，在18天後開除她。女子氣得告上法院，如今最新判決出爐。

辦公室一部高清攝影機就在女子座位上方

據《大河報》等內地媒體綜合報道，內地一名王姓女子在深圳一家公司上班，因為辦公室內安裝多部高清攝影機，其中一個就在她的座位上方，擔心公司高層主管為男性，可能會走光並洩露私隱勞工合約，她每天帶兩把傘上班遮擋閉路電視。

公司通過人事多次與王女溝通並發送警告信，但是她仍堅持在座位上撐傘，前後持續了18天。最後公司以王女在座位上撐傘嚴重違紀為由與她解除了勞工合約。

王女認為，自己僅遮擋自己所在的座位，其他方位的閉路電視仍可清晰拍攝到其座位，其撐傘的行為未影響到公司管理目的的實現，並無嚴重違紀或違反規章制度的行為，公司解除勞動合同的行為已構成違法解除，公司需支付違法解除勞動合同賠償金合計33萬5124元人民幣。