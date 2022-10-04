內地女性爭取高鐵賣衛生巾 部分列車國慶期間開售 網民：發聲真的很有用

內地「高鐵車廂沒有賣衛生巾」的話題曾在上月中引起熱議，事緣有女生搭高鐵期間月經突然提前來到，身上一塊衛生巾都沒有，徬徨之際還發現車上沒有衛生巾賣，幸最後有乘務員幫她找到一塊。該名女生在社交平台吐槽並向高鐵方面作出建議後，許多女網民都表示有同樣徬徨經歷，認為衛生巾屬「救急」物品，高鐵上應有適量備貨，「高鐵上不是還賣化妝品護膚品？加一個衛生巾怎麼啦？」但也有部分人認為衛生巾屬「個人物品」理應自備，而且是「小眾需求」，若高鐵連衛生巾都要賣，「那要賣的東西多了去了」。更極端的是有人扯到去「月經羞恥」，稱「高鐵乃國之重器，不應出現這種不祥之物」、「我看著那東西在高鐵上賣惡心」。

網民：車上只有一包衛生巾賣 內有5塊售20元

不過，有網民發現，高鐵上已經有衛生巾賣。一名網民在小紅書發文，稱本月3日乘坐D3135次列車從上海去福建期間，「生理期突然提前了，我覺得既不舒服又覺得完了完了，熱搜重演了」，結果一問列車服務員，竟然買到一包衛生巾，「我問乘務員小姐姐，甚麼時候開始有的，她說，就今天開始，就這一包」。從該網民上載的照片可見，該包衛生巾印有「高鐵專供」字樣，售價20元人民幣，內有5塊日用及夜用衛生巾。其他網民大為感慨，「所以發聲真的很有用」、「權利都是靠爭取的，不是靠別人施捨的」、「看見並正視女性需求」。