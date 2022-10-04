內地女性爭取高鐵賣衛生巾 部分列車國慶期間開售 網民：發聲真的很有用

內地「高鐵車廂沒有賣衛生巾」的話題曾在上月中引起熱議，事緣有女生搭高鐵期間月經突然提前來到，身上一塊衛生巾都沒有，徬徨之際還發現車上沒有衛生巾賣，幸最後有乘務員幫她找到一塊。該名女生在社交平台吐槽並向高鐵方面作出建議後，許多女網民都表示有同樣徬徨經歷，認為衛生巾屬「救急」物品，高鐵上應有適量備貨，「高鐵上不是還賣化妝品護膚品？加一個衛生巾怎麼啦？」但也有部分人認為衛生巾屬「個人物品」理應自備，而且是「小眾需求」，若高鐵連衛生巾都要賣，「那要賣的東西多了去了」。更極端的是有人扯到去「月經羞恥」，稱「高鐵乃國之重器，不應出現這種不祥之物」、「我看著那東西在高鐵上賣惡心」。
網民：車上只有一包衛生巾賣 內有5塊售20元
不過，有網民發現，高鐵上已經有衛生巾賣。一名網民在小紅書發文，稱本月3日乘坐D3135次列車從上海去福建期間，「生理期突然提前了，我覺得既不舒服又覺得完了完了，熱搜重演了」，結果一問列車服務員，竟然買到一包衛生巾，「我問乘務員小姐姐，甚麼時候開始有的，她說，就今天開始，就這一包」。從該網民上載的照片可見，該包衛生巾印有「高鐵專供」字樣，售價20元人民幣，內有5塊日用及夜用衛生巾。其他網民大為感慨，「所以發聲真的很有用」、「權利都是靠爭取的，不是靠別人施捨的」、「看見並正視女性需求」。
中國鐵路客服：未接到全面開售衛生巾消息
內地「界面新聞」向中國鐵路上海局查詢，對方表示，目前上海局管轄的部分列車已開始賣衛生巾。上述D3135次列車就屬於上海局，從江蘇南京到江西贛州，途上海、浙江杭州、福建福州及廈門等地。中國鐵路客服則表示，之前曾有旅客反映過列車上沒有衛生巾賣的問題，故已向上級作出建議，但見前未接到全面開售的消息，旅客如有需要，可向乘務員求助。
中國鐵路客服上月中曾就相關事件回應稱，衛生巾屬「私人物品」，高鐵上正常不會配備，「這些都是旅客自己要攜帶的東西」，無法去建議配備，「如果能正常售賣的話早就賣了」。
部分列車此前已備有衛生巾 銷量僅次於啤牌
報道又提到，在「高鐵應否配備衛生巾」這個話題引起廣泛討論前，一些列車已將衛生巾納入「應急用品」常備，其中中國鐵路成都局重慶客運段成渝高鐵去年9月表示，已在列車上常備的「安心箱」內放入衛生巾，而安心箱內還有哺乳巾、老花鏡、數據線、針線盒等用品。
「紅星新聞」早前亦發現，昆明鐵路局App「點餐服務」裡的「日用品」一欄中，顯示有賣衛生巾，每包6元，累計銷量達12,049包，是除了飯盒、礦泉水、紙巾等暢銷商品以外，銷量僅次於啤牌的用品。
輿論：高鐵之大，理應放得下一片衛生巾
早前有內地學者發表評論文章，指「高鐵之大，理應放得下一片衛生巾」、「容得下對一個群體的關照與尊重」，衛生巾並非可有可無的物品，許多女性都有生理期不準的時候，為此地鐵有「愛心箱」，大學有「互助盒」，商場女廁有「愛心幫忙」電話，「多數高鐵內設有熱銷零食、飲料的餐車，專售香水、模型等紀念品的小推車，還會配備包含創可貼、碘伏等急救藥箱。如此面面俱到的服務，自然不該忽視佔半數人口女性群體的生理需求」。