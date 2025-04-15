內地女拒到男友家過年　男方怒發死亡威脅兼狂捅女方

內地山東去年發生一宗因感情糾紛引發的斬人案。一名恐怖情人 讓女友到其家中過年遭拒，2人鬧翻後，男方產生憤恨向女方發「死亡威脅」，數日後更持刀捅刺女方。法院近日判決，男子因犯故意殺人，獲刑4年3個月。

梁男被拒絕後對鄭女產生憤恨



據內地媒體《湖南日報》報道，山東濟寧任城區人民法院近日 公布一份刑事附帶民事判決書， 被告人梁男與被害人鄭女在2017年前後認識，並於2019年確定戀愛關係。2021年1月，鄭女出國工作，於2024年1月回國，期間2人保持聯繫。

鄭女回國後，梁男要求女方到其家中過春節但被拒絕。梁男遂向鄭女索要房租費、梁男在鄭女出國期間看望女方母親的禮物費等。而鄭女償還男方1萬元人民幣後，封鎖了梁男的微信，並稱與對方斷絕關係。

梁男於是對鄭女產生憤恨。2024年2月4日，梁男發微信給鄭女稱，「自從不接我電話，不回信息，那時候就決定了你的命運，我就寫好了遺囑，這個就是你害我的結果，死也要讓你陪我一起死，記著什麽都可以玩，別玩感情，你所有的衣服鞋我都燒給你」。

2月8日，梁男又向鄭女發送微信稱，「你交待好後事，如果不面對現實你別後悔」。

梁男3天後 駕車到女方家理論感情糾紛，當時他車上放有一把水果刀與一把菜刀。2人在車內發生爭執，梁男鎖車門後情緒激動，拿出水果刀朝女方的頸部開始捅刺。鄭女反抗並試圖奪刀，過程中梁男分別捅在鄭女下頜部、臉部、左耳部、左眼部、胸部位置。