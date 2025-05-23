內地女星戴天價耳環「坑爹」　父被查出違規經商及生二胎

年僅17歲的內地女星黃楊鈿甜，日前配戴一副疑似要價兩百多萬的英國奢侈品耳環，由於她父親曾任公務員，其財產來源引發紀委調查，內地官媒證實，其父在公職期間「違規經商」，且又違規「生二胎」，將予以處分。

官方《新華社》報道，黃楊鈿甜的父親於2011年4月至2014年9月，曾任四川省雅安市城管人員，未參與強震災後重建。

有人認為「避重就輕」

2014年9月至2017年3月，他在雅安市投資促進局及其下屬單位雅安市投資促進服務中心，負責招商引資，當時其負責的案子為總投資額7億元人民幣（約7.61億港元）的雲峰山景區招商，但並未招到投資商。