內地女星戴天價耳環「坑爹」　父被查出違規經商及生二胎

年僅17歲的內地女星黃楊鈿甜，日前配戴一副疑似要價兩百多萬的英國奢侈品耳環，由於她父親曾任公務員，其財產來源引發紀委調查，內地官媒證實，其父在公職期間「違規經商」，且又違規「生二胎」，將予以處分。
官方《新華社》報道，黃楊鈿甜的父親於2011年4月至2014年9月，曾任四川省雅安市城管人員，未參與強震災後重建。
有人認為「避重就輕」
2014年9月至2017年3月，他在雅安市投資促進局及其下屬單位雅安市投資促進服務中心，負責招商引資，當時其負責的案子為總投資額7億元人民幣（約7.61億港元）的雲峰山景區招商，但並未招到投資商。
報道指出，然而黃楊鈿甜的父親擔任公務員期間，涉嫌違規經商、辦企業，並在參加公開招錄公務員考試和工作期間，涉嫌故意隱瞞違法生二胎問題，監察機關已立案調查，將依法處理。
不過，這項調查結果似乎並未說服網友，有人認為「避重就輕」，還有人呼籲「公布賑災款項明細」。
售價高達230萬
黃楊鈿甜11日在網上分享自己成人禮照片，照片中她佩戴一副耳環，稱是媽媽的，但眼尖網友發現，這對耳環疑似是英國奢侈品牌Graff經典系列，售價高達230萬人民幣（約250萬港元），引發譁然。
有網友挖出，其父曾是雅安市公務員，負責招投標工作，公務員為何財力雄厚，引發網友質疑。
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