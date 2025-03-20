內地女沖涼後推玻璃門突然自爆　瞬間被切斷手筋血流不止

內地浙江一名年輕女子，日前在租屋處洗完澡，才剛推開淋浴間玻璃門，卻突然聽到一聲巨響，整片玻璃瞬間「自爆」，右手筋慘被切斷，當場血流如注，急打醫療救助專線求助。

洗澡後推門時鋼化玻璃門突然爆炸

綜合《羊城晚報》、《杭州日報》報道，陳姓女子是00後（即2000年後出生），去年11月入住某一棟酒店式公寓樓，3月15日晚7時許，自己洗完澡後推門正要走出淋浴間，沒想到鋼化玻璃門突然爆炸，碎掉的玻璃全部砸了下來。

陳女表示由於是獨居，只能自己忍痛先離開浴室，「照鏡子才發現頭上和身上都在流血」。隨後，陳女撥打醫療救助專線120求援。經檢查，其額頭、肩部、腿部等多處長達2公分傷口需要縫針，當時推門的右手傷得最重，「右手肌腱斷裂了，做了手術」。據悉，目前陳女已停工治療，同時與公寓方商量後續賠償事宜。