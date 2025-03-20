內地女沖涼後推玻璃門突然自爆　瞬間被切斷手筋血流不止

內地浙江一名年輕女子，日前在租屋處洗完澡，才剛推開淋浴間玻璃門，卻突然聽到一聲巨響，整片玻璃瞬間「自爆」，右手筋慘被切斷，當場血流如注，急打醫療救助專線求助。
洗澡後推門時鋼化玻璃門突然爆炸
綜合《羊城晚報》、《杭州日報》報道，陳姓女子是00後（即2000年後出生），去年11月入住某一棟酒店式公寓樓，3月15日晚7時許，自己洗完澡後推門正要走出淋浴間，沒想到鋼化玻璃門突然爆炸，碎掉的玻璃全部砸了下來。
陳女表示由於是獨居，只能自己忍痛先離開浴室，「照鏡子才發現頭上和身上都在流血」。隨後，陳女撥打醫療救助專線120求援。經檢查，其額頭、肩部、腿部等多處長達2公分傷口需要縫針，當時推門的右手傷得最重，「右手肌腱斷裂了，做了手術」。據悉，目前陳女已停工治療，同時與公寓方商量後續賠償事宜。
陳女：已向物業公司反映會追責到底
陳女指出，事發後已將情況反映給物業公司。對於賠償事宜，公寓負責人告訴她，目前只能上報給公司，暫時無法明確。對此，陳女表示自己會追責維權到底。
但好端端的玻璃門怎麼會突然爆炸？廣東省玻璃行業協會工程玻璃分會副會長劉東陽表示，玻璃在生產中會不可避免地存在雜質，而這些雜質會出現「晶型轉變」現象，雜質膨脹會導致玻璃自爆，再加上「晶型轉變」出現的時間並不可控，因此無法提前察覺。
鋼化玻璃材質自爆率在0.3-3%
據悉，部分浴室玻璃門為鋼化玻璃材質，自爆率在0.3-3%。建議洗澡時應慢慢調高水溫，避免玻璃受熱不均，並為玻璃門貼上防爆膜，選擇優質鋼化玻璃，可以在一定能程度上減低其自爆風險。
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