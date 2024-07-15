內地女泰國遭肢解｜34歲內地男疑犯澳門氹仔碼頭落網 已移交公安

一名38歲中國內地兗姓女子（Yan Ruimin）早前在泰國失蹤後被肢解，34歲姓馬的內地男疑兇懷疑案發後潛逃澳門，又在澳門涉及巨額詐騙案被捕，司警已在今日 (15日)早上把他移交內地公安處理，他持中國護照，報稱無業。
疑犯準備前往香港
案情顯示，涉案男子上周三 (10日)到澳門一間當鋪利用冒牌手表典當5萬元，店員發現手表是贗品，懷疑受騙報案。司警之後在氹仔客運碼頭截獲準備前往香港的嫌疑人，並移送檢察院，經初步偵訊後，把案件和嫌疑人交還警方作進一步偵查。期間司警收到內地公安通報，指在泰國涉嫌殺害一名內地女子的嫌疑人可能藏身澳門，經調查和身分資料對比後，證實為涉案男子，移交內地公安處理。
兩人是熟人關係
據內媒報道，該名內地女子獨自入境泰國遊玩，及後7月1日與馬姓男子見面後失蹤，泰國警方本月13日通報稱她疑似被撕票，監視器捕捉到其生前最後行蹤，並在北柳府某村莊發現疑似為受害者的腿部殘骸。據報道，期間有綁匪給死者的家屬打電話，索要100萬元人民幣贖金，並聲稱如果家屬報警就將撕票，惟泰方調查後已排除勒索動機。
泰國警方及後表示，32歲安徽籍男子Ma Yanqing有重大犯案嫌疑，他曾開車接送死者，兩人也有親密動作，因此判斷兩人是熟人關係。根據海關等記錄，疑犯本月3日離開泰國前往香港，4日的微信支付帳號顯示他在澳門威尼斯人酒店附近購買了榴槤、餃子等食品。其護照顯示其出生地為安徽省，但警方稱其籍貫為江西贛州，還有另一個國家的護照。