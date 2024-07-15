內地女泰國遭肢解｜34歲內地男疑犯澳門氹仔碼頭落網 已移交公安

泰國警方公布一名38歲中國內地兗姓女子（Yan Ruimin）早前在泰國失蹤後被肢解，34歲姓馬的內地男疑兇懷疑案發後潛逃澳門，又在澳門涉及巨額詐騙案被捕，司警已在今日 (15日)早上把他移交內地公安處理。

一名38歲中國內地兗姓女子（Yan Ruimin）早前在泰國失蹤後被肢解，34歲姓馬的內地男疑兇懷疑案發後潛逃澳門，又在澳門涉及巨額詐騙案被捕，司警已在今日 (15日)早上把他移交內地公安處理，他持中國護照，報稱無業。

疑犯準備前往香港

案情顯示，涉案男子上周三 (10日)到澳門一間當鋪利用冒牌手表典當5萬元，店員發現手表是贗品，懷疑受騙報案。司警之後在氹仔客運碼頭截獲準備前往香港的嫌疑人，並移送檢察院，經初步偵訊後，把案件和嫌疑人交還警方作進一步偵查。期間司警收到內地公安通報，指在泰國涉嫌殺害一名內地女子的嫌疑人可能藏身澳門，經調查和身分資料對比後，證實為涉案男子，移交內地公安處理。