內地女洗小龍蝦意外挖出「珍珠」 專家釋疑：不建議食用

內地福建省一名女子近日在清洗小龍蝦時，竟意外從蝦頭剝出數顆光滑如珠的淡藍色小球，畫面曝光引發網民熱議，專家表示，這其實是小龍蝦體內的一種正常結構「龍蝦鈣石」，但不建議食用。
專家：屬正常生理現象
綜合內地媒體報道，這名女子清洗小龍蝦時，竟從蝦頭剝出數顆光滑如珠的淡藍色小顆粒，材質類似陶瓷，女子在影片中驚呼，「哎呀媽呀，好嚇人！」不少網民忍不住好奇，「小龍蝦真的會長出珍珠嗎？」
報道表示，這些被誤認為「珍珠」的小球，其實是小龍蝦體內的一種正常結構「龍蝦鈣石」，專家解釋，龍蝦鈣石主要在於小龍蝦等鳌蝦類生物的頭胸甲內，主要功能是儲存鈣質，以便在脫殼時快速補充新殼所需的鈣元素。
中國內地水產科學研究院一名研究員說，龍蝦鈣石表面光滑堅硬，看起來像陶瓷，實際上是由碳酸鈣等成分構成，「對小龍蝦來說非常重要，屬於正常的生理現象。」
網民：今天才知道小龍蝦自帶珠寶
面對「小龍蝦挖出珍珠」的話題，許多網民紛紛留言分享自己的經歷，有人笑稱，「吃了這麼多年小龍蝦，今天才知道小龍蝦自帶『珠寶』。」也有網民調侃，「下次吃蝦得留意一下，說不定能撿到『龍蝦珍珠』！」不過，專家提醒，龍蝦鈣石無毒無害，誤食不會對人體造成影響，但因口感較硬，不建議食用。
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