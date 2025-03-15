內地女睇直播狂買4.6萬元次貨翡翠　怒控病毒式推銷騙局

四川一名民眾投訴，自己陷入翡翠直播間的病毒式推銷套路，賣家「打光加鏡頭美顏」美化商品，還找來自稱緬甸礦主的人保證翡翠品質，不少人失心瘋狂砸錢購買，最後收到的都是有瑕疵的劣品。

據《央視》和《紅星新聞》等內媒綜合報道，11日，四川成都女子小麗向媒體報料，她在一個社交平台的翡翠直播間陷入「病毒式推銷」套路，在不到半個月的時間瘋狂下單32次，當中單筆最高消費達9,700元人民幣（約1.04萬港元），共計4.6萬元人民幣（約4.94萬港元）。

自稱國家級玉雕大師

她指控：「收貨後發現實物色差大、貨不對板、以次充好，才知上當受騙。據我所知，與我經歷類似的消費者還有10多人。」小麗稱自己去年11月，刷手機偶然看到一個名為「六六邊境翡翠」的帳號，後來進到其直播間內。

她稱該直播間主要有三大推銷套路， 一是「貨不對版」，在直播間有打光，還有鏡頭美顏，都是「障眼法」；二是「以次充好」，直播的人自稱是緬甸的翡翠礦主，然後洗腦給我們灌輸這些翡翠是緬甸上乘礦料，誘導我們消費；三是「榮譽造假」，直播間有人自稱是國家級的玉雕大師。