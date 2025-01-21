內地女碩士分享Book酒店洗衫大法惹熱議　更有學生拼單夾房錢共享酒店洗衣機

近日，內地武漢一名女碩士研究生分享了她開鐘點房洗衣服的經歷，引發內地網民熱議，有人質疑這種「佔便宜」行為可能影響其他住客權益。對此，內地酒店業者表示「鐘點房洗衣」帶來經營新思維，可以繼續深挖共享空間的潛力。
稱酒店非常歡迎住客預約鐘點房洗衣服
據多家內地媒體報道，來自中國湖北省武漢的小魚（化名）花費100元人民幣，到酒店開鐘點房把一個月的髒衣服和床單被褥全部洗完，並在社群平台小紅書上詳細記錄了全程的洗衣體驗，引發網民熱議。
針對有人質疑這是「佔酒店的便宜」「影響其他住客權益」，小魚回應稱入住酒店有免費洗衣的服務，也非常歡迎住客預約鐘點房來洗衣服：「這對酒店來說是閒時再利用，一天內入住的時段越滿越好。」
小魚也提到，自己所住的學生公寓雖然也有提供自助洗衣房，但是不方便洗羽絨衣，也沒有消毒的功能，費用多為幾十元人民幣不等。
大學生為獲得「最高CP值」還會拼單支付酒店房費
據報道，為了獲得「最高CP值」，還有大學生與同學、朋友一起拼單支付酒店房費。對此，有內地網友提醒，出於衛生安全考慮，不要清洗貼身內衣物。多家酒店也提示，不建議陌生人共同拼單洗衣，有安全和衛生隱患。
據多名內地酒店業者在受訪時表示，隨著消費需求越來越多元化，「鐘點房洗衣」為酒店業乃至整個服務業提供了新的思維，可以繼續深挖共享空間的潛力。
內地專家亦指出，在入住率較低的情況下，鐘點房等形式可以將資源利用最大化，透過吸引消費者來洗衣，不僅盤活了閒置資源，還能提升飯店的服務頻次。
亦有內地媒體評論稱，既然飯店打出了「免費洗衣」的噱頭，就要努力讓服務供給匹配需求。「佔便宜」是否體面與正當，在於對規則的準確理解、適用，也在於人心的善意與克制。
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