內地女碩士分享Book酒店洗衫大法惹熱議　更有學生拼單夾房錢共享酒店洗衣機

近日，內地武漢一名女碩士研究生分享了她開鐘點房洗衣服的經歷，引發內地網民熱議，有人質疑這種「佔便宜」行為可能影響其他住客權益。對此，內地酒店業者表示「鐘點房洗衣」帶來經營新思維，可以繼續深挖共享空間的潛力。

稱酒店非常歡迎住客預約鐘點房洗衣服

據多家內地媒體報道，來自中國湖北省武漢的小魚（化名）花費100元人民幣，到酒店開鐘點房把一個月的髒衣服和床單被褥全部洗完，並在社群平台小紅書上詳細記錄了全程的洗衣體驗，引發網民熱議。

針對有人質疑這是「佔酒店的便宜」「影響其他住客權益」，小魚回應稱入住酒店有免費洗衣的服務，也非常歡迎住客預約鐘點房來洗衣服：「這對酒店來說是閒時再利用，一天內入住的時段越滿越好。」

小魚也提到，自己所住的學生公寓雖然也有提供自助洗衣房，但是不方便洗羽絨衣，也沒有消毒的功能，費用多為幾十元人民幣不等。