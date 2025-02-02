內地女童獨自看鱷魚展一伸手即被咬傷　家長與主辦方為卸責各執一詞

內地廣東深圳一名9歲女童日前獨自一人參觀爬寵展，一時好奇伸手進池中，不料鱷魚猛然跳起狠咬女童，家長要求業者賠償，但主辦方表示現場有警告牌，反控家長沒有盡到監護責任，雙方各執一詞。

母親指主辦方錯在未為鱷魚池做封閉式處理 監視器畫面中，女童頭綁馬尾、身穿紅色外套，先是趴在玻璃護欄觀看池中鱷魚，可能是想知道鱷魚摸起來觸感如何，於是踮起腳尖伸進右手，說時遲，那時快，鱷魚突然躍身緊咬住女童手掌不放，時間長達好幾秒鐘，只見女童不斷用力甩手，這才得以擺脫鱷魚嘴。 據深圳廣電集團都市頻道《第一現場》節目報道，女童母親楊女士向記者表示，鱷魚彈跳力驚人，能從櫥窗上跳出來咬傷孩子，鱷魚池未做封閉式處理，主辦方不該讓9歲孩子獨自去面對，且買票時店員稱不需要家長陪同，主辦方應負起賠償責任。

負責人回應是女童主動把手伸進去 然涉事展覽負責人回應表示，鱷魚館中有警告提示牌，有一定危險，為此還特地加固了一圈，是女童主動把手伸進去，鱷魚才會跳起來咬人，且家長也沒有盡到監護責任。 對於賠償一事，家長和商家各執一詞，沒有達成共識。律師表示，這個事故的發生雙方都有責任，展覽野生動物，商家事前應當採取足夠的物理措施，保證觀眾不接觸到鱷魚這種危險動物，在現場也應該有管理人員全程管理、維護，制止觀眾做出危險的動作。商家對事故的發生負有主要的過錯責任，其次，家長沒有履行相應的監護責任。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章