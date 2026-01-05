內地女網民疑被男友騙到柬埔寨　廿多日慘見雙腿骨折流落街頭(有片)

近日內地網上流傳一組照片引起關注，畫面中，一名年約26歲的福建女子神情憔悴，獨自徘徊於柬埔寨街頭，雙腿受傷疑似骨折，手中還拿著一張電腦斷層(CT)檢查影像。經查證，該名女子為一名吳姓網紅，在短影音平台擁有數萬名追蹤者，才短短20多天已判若兩人，中國駐柬埔寨大使館於3日表示已尋獲事主。

綜合《北京日報》及《極目新聞》等內地媒體報道，一中國女子流落柬埔寨街頭。中國駐柬使館得知這一消息後，立即聯絡柬埔寨警方等多個部門及當地熱心人士了解核實有關情況。至周六(3日)下午，駐柬使館駐西哈努克領辦在西哈努克市一家醫院找到該吳姓女子。該女子當時身體狀況很差，領辦當即協調將其轉送至另一家醫院救治。吳女父親表示，女兒自國中離家後，一直對家人謊稱在浙江工作，期間不斷向家中索取生活費，累計匯款超過8萬元人民幣(下同)。直到2025年11月家中停止金援，至12月26日，吳女突然向父親求助，稱腿部嚴重受傷急需醫療費。家人匯款2,200元後，便徹底失去聯繫。隨後有親屬在網路上看到她街頭落魄的影像，才驚覺她早已遠赴海外，立即報案。