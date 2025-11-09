內地女考進新加坡航空當空姐 正式返工第一天即被炒 做了一個行為感無奈

內地一名女子最近在小紅書發文稱，辛苦考進了全球最佳的新加坡航空，料不到正式上班第一天便遭炒魷魚。她說，對辭退原因感到很無奈，與其他中國女孩辦理完入職手續後住進公司安排的酒店，卻因為拿了酒店行政走廊(貴賓休息室)數樽水而被炒。她強調，沒有人告訴她們那些水不可取走。她覺得公司處理手法，讓人感到不被尊重，希望藉此提醒其他中國女孩。 無人告知貴賓休息室不可使用 網名可可醬的事主稱，在辦完入職手續後，沒想到第二天一早，公司人事部突然叫她和幾名同事進會議室，沒有任何溝通就通知辭退，理由是「違反公司規定」，並要她們立刻收拾行李回國。她認為，所謂的違規「只是拿了幾瓶水，甚至沒人提前告知行政走廊不得使用！」

顯然是對中國勞動者的漠視 她稱，即使向公司表示已租了房子、繳費用，卻仍然沒有協商餘地，也沒有補償；懷抱夢想的她們在一夜間變成「無業遊民」，讓人感到心寒。她指出，雖然有人說拿水確實不對，但用這種理由辭退剛入職的員工，顯然是對中國勞動者的漠視。她於文中提到，事後與其他前中國籍新航員工交流，才得知這類情況並非個案。據稱因老員工流失，新航大量從中國招募新人補缺，但工時長、紀律嚴格，要的只是低成本可隨意替換的勞動力。