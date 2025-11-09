熱門搜尋:
中國
2025-11-09 20:53:57

內地女考進新加坡航空當空姐 正式返工第一天即被炒 做了一個行為感無奈

內地一名女子考進新加坡航空當空姐，但正式返工第一天即被炒。(資料圖片)

內地一名女子最近在小紅書發文稱，辛苦考進了全球最佳的新加坡航空，料不到正式上班第一天便遭炒魷魚。她說，對辭退原因感到很無奈，與其他中國女孩辦理完入職手續後住進公司安排的酒店，卻因為拿了酒店行政走廊(貴賓休息室)數樽水而被炒。她強調，沒有人告訴她們那些水不可取走。她覺得公司處理手法，讓人感到不被尊重，希望藉此提醒其他中國女孩。

無人告知貴賓休息室不可使用

網名可可醬的事主稱，在辦完入職手續後，沒想到第二天一早，公司人事部突然叫她和幾名同事進會議室，沒有任何溝通就通知辭退，理由是「違反公司規定」，並要她們立刻收拾行李回國。她認為，所謂的違規「只是拿了幾瓶水，甚至沒人提前告知行政走廊不得使用！」

顯然是對中國勞動者的漠視

她稱，即使向公司表示已租了房子、繳費用，卻仍然沒有協商餘地，也沒有補償；懷抱夢想的她們在一夜間變成「無業遊民」，讓人感到心寒。她指出，雖然有人說拿水確實不對，但用這種理由辭退剛入職的員工，顯然是對中國勞動者的漠視。她於文中提到，事後與其他前中國籍新航員工交流，才得知這類情況並非個案。據稱因老員工流失，新航大量從中國招募新人補缺，但工時長、紀律嚴格，要的只是低成本可隨意替換的勞動力。

網民有撐有不撐

最後，她提及發文並不是為了抱怨，只是不想再有女孩被「全球最佳」的光環給騙了。新航回應傳媒查詢稱，新航不會就任何涉及在職或離職員工的機密事宜作出回應。新航希望所有員工在任何時候都以專業的態度行事，並遵守公司政策及相關法律。對於違反規定的行為，公司將依法採取相應的紀律處分。

可可醬的帖文引起網上不同意見。有人支持她，認為酒店沒有標明，其他人稱這是偷竊，有點不對。另有人認為只有一方的說法，難以介定對錯。有網民則指，在不明的情況下，最好不要隨便拿走。一名曾在外國航空公司工作的網民稱，「我們的思維或者說這一行的思維是，你有千萬種解決問題的方法，不要只以自己利益為依據，要考慮周全。所以不要再喊冤了，整篇的視角你都沒覺得自己有任何問題。你可以叫外賣或者走去外面吃喝。但是在不確定那東西，以自己理解而且也不再確認下再做。這是你的問題。」

2025全球最佳航空公司排名榜 2025全球最佳航空公司排名榜：25.嘉魯達印尼航空 (Garuda Indonesia) 2025全球最佳航空公司排名榜：24.毛里裘斯航空 (Air Mauritius) 2025全球最佳航空公司排名榜：23.喀里多尼亞航空 (Air Calin) 2025全球最佳航空公司排名榜：22.荷蘭皇家航空公司 (KLM) 2025全球最佳航空公司排名榜：21.法國航空 (Air France) 2025全球最佳航空公司排名榜：20.斯里蘭卡航空 (Sri Lankan Airlines) 2025全球最佳航空公司排名榜：19.越南航空 (Vietnam Airlines) 2025全球最佳航空公司排名榜：18.星宇航空 (STARLUX Airlines) 2025全球最佳航空公司排名榜：17.泰國國際航空 (Thai Airways) 2025全球最佳航空公司排名榜：16.加勒比海航空 (Air Caraibes) 2025全球最佳航空公司排名榜：15.墨西哥航空 (Aero Mexico) 2025全球最佳航空公司排名榜：14.全日空 (ANA) 2025全球最佳航空公司排名榜：13.維珍航空 (Virgin Atlantic) 2025全球最佳航空公司排名榜：12.斐濟航空 (Fiji Airways) 2025全球最佳航空公司排名榜：11.長榮航空 (EVA Air) 2025全球最佳航空公司排名榜：10.土耳其航空 (Turkish Airlines) 2025全球最佳航空公司排名榜：9.阿提哈德航空 (Etihad) 2025全球最佳航空公司排名榜：8.澳洲航空 (Qantas) 2025全球最佳航空公司排名榜：7.日本航空 (Japan Airlines) 2025全球最佳航空公司排名榜：6.阿聯酋航空 (Emirates) 2025全球最佳航空公司排名榜：5.新加坡航空 (Singapore Airlines) 2025全球最佳航空公司排名榜：4.國泰航空 2025全球最佳航空公司排名榜：3.紐西蘭航空 (Air New Zealand) 2025全球最佳航空公司排名榜：2.卡塔爾航空 (Qatar) 2025全球最佳航空公司排名榜：1.大韓航空 (Korean Air)

