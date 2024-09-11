內地女討「抱抱睡」遭男友拒絕！開窗墜樓亡 女方家屬提告男方追討

內地一名熊姓女子在2021年12月，因工作醉酒情緒低落，返家後向同居的卞姓男友要求「抱抱睡」遭拒，遂開窗往下跳墜樓死亡。事發後，死者父母將卞姓男友告上法院，索賠170多萬元人民幣。

「抱抱睡」遭拒絕 內媒《光明網》、《南國今報》報道，上海市靜安區人民法院近日公開一起案件的民事判決書。被告卞男在公安機關的詢問筆錄顯示，熊女在事發當日回到家後，向男友抱怨當天KTV的客人點了很多酒，讓她喝，還稱她「不喝就不給小費」，導致她心情很不好。卞男也發現女友喝過酒，且「有點站不穩」。 卞男自稱當時因為非常睏，抱怨女友太晚回家，並對她說「快點睡吧，別再BB了」。熊女得不到男友的安慰，便抱怨卞男嫌棄她，不關心她，對她不好，但卞男僅讓女友趕快睡。之後，熊女躺在床上向卞男要求「抱抱睡」遭到拒絕，2人因此發生口角。熊女想將卞男的頭搭在她的肩膀上，卞男躲開了並轉過身躺著背對女友，並堅持不抱。

情緒不穩定 報道稱，卞男在該份筆錄中自稱在其半睡半醒的狀態下，感覺到女友起身，接著聽到了拉窗簾和開窗的聲音，約半分鐘後，卞男聽到了「啊」的慘叫聲，以及一聲比較悶的墜地聲響。 法院認為，熊女向卞男尋求安慰時，遭到被告拒絕。因此，熊女當時處於醉酒及情緒不穩定的狀態。有鑑於卞男與熊女之間為情侶這一親密關係，以及當時房內的私密空間僅有卞男和熊女2人的客觀情況，卞男應給予熊女必要的照看並負有注意義務，如情緒上的安撫、照顧熊女入睡等。

內地女討「抱抱睡」遭男友拒絕！開窗墜樓亡 女方家屬提告男方追討

疏於照看 然而，卞男非但未給予熊女照顧，還躲開並轉身背對熊女，致使其即使感覺到了熊女起身，聽到了拉窗簾和開窗的聲音，也未能及時看見並採取措施阻止悲劇發生。 法院認定卞男存在疏於照看的過錯，且卞男的不作為與熊女的死亡後果之間存在因果關係。卞男應當承擔未盡到相應照看義務的侵權賠償責任。法院酌情認定卞某承擔10%的賠償責任。一審判決卞男賠償熊女家屬17.5萬元人民幣。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章