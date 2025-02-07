內地女起飛時為去廁所大鬧新航　遭趕落機送交警方

中國女起飛時為去廁所大鬧新航 遭趕落機送交警方

一名中國女子日前搭乘新加坡航空，由新加坡飛往上海市，在飛機滑行準備起飛時，她堅持要上廁所，遭空服員勸阻，未料她竟因此高聲怒罵，由於場面失控，機長只好將女子與友人一行趕下班機，而這架班機也因此延誤近2小時起飛。

「有種你不要用中文和英文跟我講話」

綜合內媒報導，事件發生於6日深夜，事發班機為新加坡航空SQ826班機，根據網傳影片顯示，當時飛機已在滑行，準備起飛，但有一名女乘客堅持要上廁所。

空服員隨即上前勸阻，但女子不理會，依然大鬧不止，甚至出言辱罵空服員，並且不停大喊，「有種你不要用中文和英文跟我講話！」