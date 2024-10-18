內地女遭奈良鹿傷腳要打針　大批網民指「不給鹿餅就頂你」

米小姐在日本奈良餵鹿時意外遭鹿攻擊而受傷。圖為事發前一刻。（圖／翻攝自當事人抖音）

日本奈良鹿備受遊客喜愛，但若不了解野生動物的習性，隨意親近投餵牠們，可能會發生意外。17日，一名內地女生在奈良餵鹿時慘遭鹿角頂傷，不得不忍痛返程回國就醫。她在社交平台抖音分享影片，警告遊客不要接近帶鹿角的小鹿。

米小姐在影片中自稱事發前她購買了鹿餅，本來是用來跟奈良鹿近距離拍照用的，牠們看到後會一直跟過來，追逐遊客並不停點頭，「不給會一直跟着」。

「戳掉了我一塊肉」

事發時，她距離小鹿僅半米左右，後者在她拍攝時突然起身撞她，由於這隻鹿一邊有鹿角非常尖銳，「戳掉了我一塊肉」。

米小姐隨後忍痛前往當地遊客中心，工作人員為她進行了簡單消毒，同時表示因肇事鹿為野生動物，無法賠償。考慮在日本看病麻煩，米小姐只好趕車趕飛機回國就醫打破傷風針。