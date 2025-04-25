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中國
2025-04-25 10:30:00

內地女遭男同事關進冷凍庫　對方事後僅稱「唔好意思」

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內地女遭男同事關冷凍庫無人救　事後回覆：唔好意思玩下啫

內地女遭男同事關冷凍庫無人救　事後回覆：唔好意思玩下啫（圖／翻攝自微博@錢江視頻）

內地廣東省最近有1位女子氣憤爆料，她在工作期間到冷凍庫拿東西，卻遭門外的男同事關進冰庫長達3分鐘，事後男子僅回「不好意思」，處理人員還稱雙方只是「鬧著玩」。

同事嘻皮笑臉地關上冷凍庫的門

綜合內地媒體報道，該宗事件發生於3月31日，根據受害女子的爆料影片可見，女子上班時到冷凍庫取貨，沒多久1名穿工作服的男子朝冷凍庫內望了1眼，隨即關上冷凍庫的門，嘻皮笑臉的跑開。

嚇壞的女子連忙拍門求救，但門外無人幫忙，過程中關門的男子還回來看過1次，但又若無其事地走了。她只好打電話向老闆求救，這才打開內部門鎖，得以逃出生天。女子說，雖然自己事後只是感冒，沒有受到實質傷害，但她不敢想像若是沒帶手機，會是什麼結果。

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監視器畫面清楚拍到男子伸頭看冰庫內部，接著關上冰庫門的過程。（圖／翻攝自微博@錢江視頻）

監視器畫面清楚拍到男子伸頭看冰庫內部，接著關上冰庫門的過程。（圖／翻攝自微博@錢江視頻）

拒認關門　報警才敷衍說「不好意思」

起初男子拒絕承認關門行為，在女子報警並出示手機留存的監視器畫面，男子才敷衍地向她說「不好意思」，讓女子更加憤怒。

據報，4月24日當地政府人員稱，此事已圓滿解決，「應該是惡作劇，鬧著玩的」。報導另引述律師說法，由於低溫封閉環境對人體健康權有威脅客觀存在，嚴重可能導致死亡，雖然女子及時自救，但肇事男子應承擔相應的法律責任，而非空口道歉了事。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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