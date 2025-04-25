內地女遭男同事關進冷凍庫　對方事後僅稱「唔好意思」

內地廣東省最近有1位女子氣憤爆料，她在工作期間到冷凍庫拿東西，卻遭門外的男同事關進冰庫長達3分鐘，事後男子僅回「不好意思」，處理人員還稱雙方只是「鬧著玩」。
男同事嘻皮笑臉地關上冷凍庫的門
綜合內地媒體報道，該宗事件發生於3月31日，根據受害女子的爆料影片可見，女子上班時到冷凍庫取貨，沒多久1名穿工作服的男子朝冷凍庫內望了1眼，隨即關上冷凍庫的門，嘻皮笑臉的跑開。
嚇壞的女子連忙拍門求救，但門外無人幫忙，過程中關門的男子還回來看過1次，但又若無其事地走了。她只好打電話向老闆求救，這才打開內部門鎖，得以逃出生天。女子說，雖然自己事後只是感冒，沒有受到實質傷害，但她不敢想像若是沒帶手機，會是什麼結果。
拒認關門 報警才敷衍說「不好意思」
起初男子拒絕承認關門行為，在女子報警並出示手機留存的監視器畫面，男子才敷衍地向她說「不好意思」，讓女子更加憤怒。
據報，4月24日當地政府人員稱，此事已圓滿解決，「應該是惡作劇，鬧著玩的」。報導另引述律師說法，由於低溫封閉環境對人體健康權有威脅客觀存在，嚴重可能導致死亡，雖然女子及時自救，但肇事男子應承擔相應的法律責任，而非空口道歉了事。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章