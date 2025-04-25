內地女遭男同事關進冷凍庫　對方事後僅稱「唔好意思」

內地廣東省最近有1位女子氣憤爆料，她在工作期間到冷凍庫拿東西，卻遭門外的男同事關進冰庫長達3分鐘，事後男子僅回「不好意思」，處理人員還稱雙方只是「鬧著玩」。

男 同事 嘻皮笑臉地關上冷凍庫的門

綜合內地媒體報道，該宗事件發生於3月31日，根據受害女子的爆料影片可見，女子上班時到冷凍庫取貨，沒多久1名穿工作服的男子朝冷凍庫內望了1眼，隨即關上冷凍庫的門，嘻皮笑臉的跑開。

嚇壞的女子連忙拍門求救，但門外無人幫忙，過程中關門的男子還回來看過1次，但又若無其事地走了。她只好打電話向老闆求救，這才打開內部門鎖，得以逃出生天。女子說，雖然自己事後只是感冒，沒有受到實質傷害，但她不敢想像若是沒帶手機，會是什麼結果。