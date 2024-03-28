內地女閃婚41天勒索千萬家財逼死丈夫　今認敲詐罪或判監10年以上

手機應用程式「WePhone」創始人蘇享茂，2017年因遭前妻翟欣欣詐財騙婚而走上絕路。案件26日傳出新進展，翟欣欣已認罪，由於涉嫌敲詐金額龐大，她可能被判處10年以上有期徒刑。

根據《紅星新聞》等內媒報道，蘇享茂在2012年創立北京曳尾科技公司，推出應用程式「WePhone」，用戶估計超過千萬人。然而，當時37歲的他在2017年9月7日，留下一句「公司法人被毒妻翟某欣害死，WePhone即將停止運營」的遺言後，跳樓輕生。

「愛撒謊、極有機心」

蘇享茂在遺書中表示，自己與前妻翟欣欣2017年3月在婚戀網站認識，短短3個月，便在6月7日領證，不過婚姻僅維持41天就破局。

蘇享茂控訴，自己在婚前已在翟欣欣身上花了數百萬元人民幣，但直到領證的前一天，「愛撒謊、極有心機（機心）」的前妻才向他告知自己曾結過婚。且翟欣欣婚後態度巨變，更威脅要舉報他逃漏稅、公司灰色運營等，向其勒索位於海南的房地產和1,000萬人民幣（約1,099萬港元），導致蘇享茂公司資金鏈斷裂。