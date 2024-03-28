內地女閃婚41天勒索千萬家財逼死丈夫　今認敲詐罪或判監10年以上

手機應用程式「WePhone」創始人蘇享茂，2017年因遭前妻翟欣欣詐財騙婚而走上絕路。案件26日傳出新進展，翟欣欣已認罪，由於涉嫌敲詐金額龐大，她可能被判處10年以上有期徒刑。
根據《紅星新聞》等內媒報道，蘇享茂在2012年創立北京曳尾科技公司，推出應用程式「WePhone」，用戶估計超過千萬人。然而，當時37歲的他在2017年9月7日，留下一句「公司法人被毒妻翟某欣害死，WePhone即將停止運營」的遺言後，跳樓輕生。
「愛撒謊、極有機心」
蘇享茂在遺書中表示，自己與前妻翟欣欣2017年3月在婚戀網站認識，短短3個月，便在6月7日領證，不過婚姻僅維持41天就破局。
蘇享茂控訴，自己在婚前已在翟欣欣身上花了數百萬元人民幣，但直到領證的前一天，「愛撒謊、極有心機（機心）」的前妻才向他告知自己曾結過婚。且翟欣欣婚後態度巨變，更威脅要舉報他逃漏稅、公司灰色運營等，向其勒索位於海南的房地產和1,000萬人民幣（約1,099萬港元），導致蘇享茂公司資金鏈斷裂。
死者家屬已追討遺產
2018年，蘇享茂的家屬提出民事訴訟，將翟欣欣告上法庭，要求法院撤銷蘇享茂價值近千萬元人民幣的贈與，並要求對方歸還近百萬元人民幣現金。2023年3月31日，北京市朝陽區人民法院判決，翟欣欣須退還蘇享茂家屬660萬元人民幣（約726萬港元）。另外，法院也撤銷翟欣欣對二人置於海南、北京2套房產的個人所有權。
2023年6月，蘇享茂的哥哥蘇享龍在微博發布《立案告知書》稱，翟欣欣涉嫌敲詐勒索已被北京海淀區警方逮捕。知情人士透露，翟欣欣落網後，目前已認罪認罰，由於此案涉嫌敲詐的金額巨大，她或將面對10年以上有期徒刑，並處罰金。此案開庭時間待定，蘇享茂的家屬或將提出刑事附帶民事訴訟。
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