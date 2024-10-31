內地女開車回家突然天降6隻野豬嚇懵：差1秒砸到車

天上掉下來的不是禮物，是「豬」！內地雲南昭通一名女駕駛，日前開車途中突然眼前「一團黑影」，隨即急踩剎車，停車後仔細一看，竟是「6頭野豬」從山崖掉落，把她當場嚇懵。

狹窄山路上多頭野豬「屍橫遍野」

網傳影片中，狹窄山路上「屍橫遍野」多頭野豬倒在地上一動也不動，其中一頭野豬看似受到重傷，一度掙扎著想要站起來，最終也不支倒地。另一段影片則顯示野豬已被清理帶走，僅剩地面上有幾灘血跡。

綜合《紅星新聞》、《瀟湘晨報》等報導，事發地點是雲南昭通永善縣墨翰鄉的一條鄉間公路，駕駛王女士26日正開車回村路上，突遇6頭野豬從懸崖摔落，「當時要是車再開快一秒鐘，那野豬肯定掉在我車上面了」。

王女士向記者表示，當時共有6頭野豬，「我拍攝視頻的時候已經有一頭跑了，剩下的5頭裡面只有一頭腳應該是骨折了還會動，其他的都躺在地上不動了」。

當時車上只有王女士和其母親，突然看到野豬掉下來當場嚇懵，「在車裡面愣了幾秒鐘，之後就把車停好下車了」。王女下車拍攝影片後隨即離開，之後重返現場已經不見豬隻身影。