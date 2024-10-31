內地女開車回家突然天降6隻野豬嚇懵：差1秒砸到車

天上掉下來的不是禮物，是「豬」！內地雲南昭通一名女駕駛，日前開車途中突然眼前「一團黑影」，隨即急踩剎車，停車後仔細一看，竟是「6頭野豬」從山崖掉落，把她當場嚇懵。
狹窄山路上多頭野豬「屍橫遍野」
網傳影片中，狹窄山路上「屍橫遍野」多頭野豬倒在地上一動也不動，其中一頭野豬看似受到重傷，一度掙扎著想要站起來，最終也不支倒地。另一段影片則顯示野豬已被清理帶走，僅剩地面上有幾灘血跡。
綜合《紅星新聞》、《瀟湘晨報》等報導，事發地點是雲南昭通永善縣墨翰鄉的一條鄉間公路，駕駛王女士26日正開車回村路上，突遇6頭野豬從懸崖摔落，「當時要是車再開快一秒鐘，那野豬肯定掉在我車上面了」。
王女士向記者表示，當時共有6頭野豬，「我拍攝視頻的時候已經有一頭跑了，剩下的5頭裡面只有一頭腳應該是骨折了還會動，其他的都躺在地上不動了」。
當時車上只有王女士和其母親，突然看到野豬掉下來當場嚇懵，「在車裡面愣了幾秒鐘，之後就把車停好下車了」。王女下車拍攝影片後隨即離開，之後重返現場已經不見豬隻身影。
獵捕隊用獵狗去追捕野豬導致野豬跳崖
隨後，記者聯繫到永善縣林業和草原局負責相關工作人員，稱26日當天獵捕隊用獵狗去追捕野豬，「因為追捕到懸崖邊了，野豬急了，一頭跳下去了之後，其他接著跳了下去，導致野豬死亡」。
該工作人員表示，捕獵過程中野豬沒有傷人，也沒有傷農作物、損毀群眾財產。有關單位組織人員已將5頭野豬屍體進行無害化處理。同時在當地墨翰鄉組織防控宣傳活動，在當地附近村、社區呼籲民眾儘量不要去野生動物出沒的高發區開展作業。
據悉，當地野豬數量非常巨大，一度多達6000多頭，傷人事件頻傳，永善縣政府從2018年起進行野豬種群調控，並開展野豬傷人防控宣傳，同時通過野生動物肇事公眾責任保險進行理賠，光是2022年到2024年，已經理賠案件多達4000餘件。
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