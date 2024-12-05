內地女高中生陪赴酒局　慘遭灌醉性侵致死　母悲憤盼兇手死刑

內地甘肅省一名高三女學生，今年2月陪女同學與校外男子喝酒。女學生在酒局中遭灌醉，被2名男子性侵後身亡。這起案件將在12月6日開庭審理，女學生的母親悲憤表示，強烈希望兇手被判死刑，給女兒一個交代。
被7名男子狂灌酒後送到租屋處性侵
根據《澎湃新聞》、《新聞晨報》等內地媒體，死者母親王女士表示，自己的女兒小霞曾是就讀於隴南市武都區兩水中學的高三學生。王女士說，「當時她有一個女同學和校外男子談戀愛，在2月29日晚自習期間，這名校外男子和他的朋友們邀請我女兒的同學去外面喝酒，但我女兒同學覺得只有她一個女生不太方便，就拉我女兒去作伴」。
王女士稱，當天聚會現場有7名男子，他們一直狂灌小霞酒，小霞喝醉後，被送到了其中一名男子的租屋處。而小霞的同學先是返回自己的住處，後來又回到小霞所在的屋子裡，看到小霞在床上已睡著便離開。王女士痛訴，緊接著屋內2名男子對小霞實施了性侵，「結果沒想到第2天悲劇就發生了」。
急性酒精中毒後頸部遭扼致死
警方驗屍報告顯示，小霞為急性酒精中毒後頸部遭受扼壓導致機械性窒息死亡，急性酒精中毒為死亡的輔助因素。
王女士表示，2名涉案的20歲男子僅承認性侵，並否認他們與小霞的死有關。據悉，檢方以「強姦罪」將2名嫌犯逮捕，案件移交隴南市中級人民法院，本案將於12月6日開庭。
王女士說，女兒離開自己已經274天了，「我現在想法就是強烈要求他們（被）判死刑，嚴懲那2個兇手」，「希望這是一場正義的審判，讓我孩子泉下有知，希望給她一個交代」。
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