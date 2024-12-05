內地女高中生陪赴酒局　慘遭灌醉性侵致死　母悲憤盼兇手死刑

被7名男子狂灌酒後送到租屋處性侵

根據《澎湃新聞》、《新聞晨報》等內地媒體，死者母親王女士表示，自己的女兒小霞曾是就讀於隴南市武都區兩水中學的高三學生。王女士說，「當時她有一個女同學和校外男子談戀愛，在2月29日晚自習期間，這名校外男子和他的朋友們邀請我女兒的同學去外面喝酒，但我女兒同學覺得只有她一個女生不太方便，就拉我女兒去作伴」。

王女士稱，當天聚會現場有7名男子，他們一直狂灌小霞酒，小霞喝醉後，被送到了其中一名男子的租屋處。而小霞的同學先是返回自己的住處，後來又回到小霞所在的屋子裡，看到小霞在床上已睡著便離開。王女士痛訴，緊接著屋內2名男子對小霞實施了性侵，「結果沒想到第2天悲劇就發生了」。