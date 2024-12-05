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2024-12-05 19:30:00

內地女高中生陪赴酒局　慘遭灌醉性侵致死　母悲憤盼兇手死刑

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內地女高中生陪赴酒局　慘遭灌醉性侵致死　母悲憤盼兇手死刑

女高中生的母親王女士。（圖／翻攝《揚子晚報》）

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內地甘肅省一名高三女學生，今年2月陪女同學與校外男子喝酒。女學生在酒局中遭灌醉，被2名男子性侵後身亡。這起案件將在12月6日開庭審理，女學生的母親悲憤表示，強烈希望兇手被判死刑，給女兒一個交代。

被7名男子狂灌酒後送到租屋處性侵

根據《澎湃新聞》、《新聞晨報》等內地媒體，死者母親王女士表示，自己的女兒小霞曾是就讀於隴南市武都區兩水中學的高三學生。王女士說，「當時她有一個女同學和校外男子談戀愛，在2月29日晚自習期間，這名校外男子和他的朋友們邀請我女兒的同學去外面喝酒，但我女兒同學覺得只有她一個女生不太方便，就拉我女兒去作伴」。

王女士稱，當天聚會現場有7名男子，他們一直狂灌小霞酒，小霞喝醉後，被送到了其中一名男子的租屋處。而小霞的同學先是返回自己的住處，後來又回到小霞所在的屋子裡，看到小霞在床上已睡著便離開。王女士痛訴，緊接著屋內2名男子對小霞實施了性侵，「結果沒想到第2天悲劇就發生了」。

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驗屍報告顯示小霞為急性酒精中毒後頸部遭受扼壓導致機械性窒息死亡。（圖／翻攝《揚子晚報》）

驗屍報告顯示小霞為急性酒精中毒後頸部遭受扼壓導致機械性窒息死亡。（圖／翻攝《揚子晚報》）

急性酒精中毒後頸部遭扼致死

警方驗屍報告顯示，小霞為急性酒精中毒後頸部遭受扼壓導致機械性窒息死亡，急性酒精中毒為死亡的輔助因素。

王女士表示，2名涉案的20歲男子僅承認性侵，並否認他們與小霞的死有關。據悉，檢方以「強姦罪」將2名嫌犯逮捕，案件移交隴南市中級人民法院，本案將於12月6日開庭。

王女士說，女兒離開自己已經274天了，「我現在想法就是強烈要求他們（被）判死刑，嚴懲那2個兇手」，「希望這是一場正義的審判，讓我孩子泉下有知，希望給她一個交代」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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