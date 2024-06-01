內地女2年遭16次家暴致重殘需終身掛糞袋　獲判離婚淚喊：我自由了

四川省成都的謝小姐因婚後遭丈夫家暴落下殘疾，需要終身掛糞袋維生，她透過網路勇敢發聲，受到輿論關注。5月31日，她終於成功離婚並獲得女兒的監護權。 據《潮新聞》此前報道，2023年6月24日，家住四川成都的謝小姐自述結婚兩年被丈夫賀某某家暴16次，導致內臟多處不同程度受損，需要終身掛糞袋生活。兩人曾於2023年4月15日簽署離婚協議，但事後賀某又反悔，拒絕離婚。4月24日，小謝向法院提出人身保護令和離婚申請，但因手續不全，未被受理。當晚，賀某某找到外出躲避的小謝，再次對其施暴。隔日，在最後一次施暴中，賀某某的毆打致小謝全身多處損傷，經相關機構鑒定，謝小姐多處部位有不同程度致殘。

2023年6月，謝小姐在網路自曝因家暴致殘，需要終身掛糞袋生活。（圖／翻攝自微博） 今年5月31日，謝小姐與丈夫賀某某離婚糾紛案在四川省成都市武侯區人民法院開庭，受到當地媒體和熱心民眾的關注。據多家陸媒報導，法院一審判決兩人離婚，作為原告的謝小姐獲得女兒的監護權。 據《錦觀新聞》報導，成都市武侯區人民法院就此案審理認為，原告謝小姐提交的證據足以認定在婚姻關係存續期間，賀某某多次實施了家庭暴力行為，判決准予謝某某與賀某某離婚。同時，依據最有利於未成年子女的原則，判決女兒由謝小姐直接撫養，賀某某按每月2,000人民幣標準一次過支付女兒至18歲的生活費，女兒的醫療費、教育費由謝小姐與賀某某分別負擔40%和60%。