內地奶茶店掀倒閉潮　一年時間近20萬間店關門大吉成創業黑洞

內地奶茶店如今成為創業黑洞，去年11月起掀起倒閉潮，全國已經有近20萬間店關門大吉。不管是大品牌連鎖店還是文青小店無一倖免，有業者苦撐一年，虧損逾200萬人民幣。有專家分析倒閉潮背後的主要原因。

報道中指出，一名奶茶店業者王汪汪，花光5年積蓄開了一間自己的奶茶店，她親力親為，自己設計商標、包裝、採購原料，經營了一年多，倒虧30萬元。今年8月底，她選擇關店停損。

據《紅餐網》報道，從去年11月到今年11月，內地全國已經有多達19.7萬間奶茶店閉店倒下。在這場倒閉潮中受波及的，既有昔日高喊衝刺萬店的一線品牌、準一線品牌和成千上萬的加盟商，也有不少受創業大潮推動湧向奶茶賽道的創業者。

據悉，內地的奶茶店開店潮始於2017年，媒體形容從昔日的「神仙打架」盛況，如今卻是「一地雞毛」。

去年8月起計到今年10月已經虧損逾200萬

就連不少加盟大品牌的業者也難逃一劫。冰冰加盟某個人氣一線品牌奶茶店，從去年8月起連開3間加盟店，到今年10月累計已經虧了200多萬元。

還有一間今年4月正式上市的成都茶飲品牌茶百道，今年上半年新開826間加盟店，但同時也關了245間，等於每新開3.37間分店就關閉1間。

內地奶茶店的倒閉慘況，二手業者也深刻感受。在成都經營二手設備回收的劉哥表示，今年十一國慶後，當地就迎來極為慘烈的倒閉潮，最誇張的是一天內他一口氣處理掉5間同品牌加盟店的設備。

他形容現在的奶茶店不是一間一間地倒，而是成批成批地關門。

有業內人士分析，奶茶店展店過快，導致供過於求。再加上許多店家從招牌、經營形式到飲料外型及口味，很多幾乎都是複製貼上，過於「同質化」的情況，加上削價惡性競爭，幾乎一棒打殘整個行業。



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