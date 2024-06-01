內地婦強帶6歲童打生長激素　「1年狂冒11公分」後果慘了

據《法治日報》報導，廣東深圳市民何麗（化名）和丈夫的身高都不太高，孩子可能受遺傳因素影響，從小到大都比同齡人更瘦小，眼看著班上同學的身高一個個超過了自己的孩子，何麗焦慮得整夜睡不著。

擔心孩子長不高、身材太矮小，深圳有位媽媽強帶6歲孩子去醫院打生長激素，一年內就從109公分長到120公分，「後遺症」卻隨之而來，小朋友經常沒來由地感冒發燒，讓家長最終選擇停藥。

據《法治日報》報導，廣東深圳市民何麗（化名）和丈夫的身高都不太高，孩子可能受遺傳因素影響，從小到大都比同齡人更瘦小，眼看著班上同學的身高一個個超過了自己的孩子，何麗焦慮得整夜睡不著。

於是一年前何麗帶著孩子去醫院就診，她向醫生表示自己孩子已經6歲了，但身高只有109公分，按照兒童身高數值對照表屬於「矮小」範圍，於是央求醫生給孩子注射生長激素。