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中國
2024-06-01 18:20:00

內地婦強帶6歲童打生長激素　「1年狂冒11公分」後果慘了

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據《法治日報》報導，廣東深圳市民何麗（化名）和丈夫的身高都不太高，孩子可能受遺傳因素影響，從小到大都比同齡人更瘦小，眼看著班上同學的身高一個個超過了自己的孩子，何麗焦慮得整夜睡不著。

擔心孩子長不高、身材太矮小，深圳有位媽媽強帶6歲孩子去醫院打生長激素，一年內就從109公分長到120公分，「後遺症」卻隨之而來，小朋友經常沒來由地感冒發燒，讓家長最終選擇停藥。

據《法治日報》報導，廣東深圳市民何麗（化名）和丈夫的身高都不太高，孩子可能受遺傳因素影響，從小到大都比同齡人更瘦小，眼看著班上同學的身高一個個超過了自己的孩子，何麗焦慮得整夜睡不著。

於是一年前何麗帶著孩子去醫院就診，她向醫生表示自己孩子已經6歲了，但身高只有109公分，按照兒童身高數值對照表屬於「矮小」範圍，於是央求醫生給孩子注射生長激素。

打了生長激素之後，果真效果神速，孩子的身高從109公分長至120公分，一年內長高了足足11公分，相較沒打激素前，一年頂多隻高了5、6公分，然「成長」的副作用也隨之而來。

何麗表示，孩子經常出現感冒、發燒等症狀，卻找不到生病的原因，並且每次上完體育課後，孩子總感覺肌肉酸痛，早晚還會出現不明原因的頭暈症狀，「這些情況在打激素前從未有過」，最終選擇讓孩子停藥。

大陸不少家長對孩子都有「身高焦慮」進而求助生長激素。（圖／翻攝小紅書）

記者在採訪中發現，家長對孩子的「身高焦慮」容易被非正規醫療機構利用，目前內地的生長激素針劑一般包括三種類型：短效粉劑、短效水劑和長效水劑，價格依次升高。兩種短效針劑需要每天打，粉劑每月花費超1,000元人民幣，水劑每月至少需花費3,000元人民幣，體重越高花費越高，長效水劑價格最高，每周打一針，每月需要6,000元人民幣。

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受訪醫生指出，兒童注射生長激素，不能單純依據兒童身高判斷，濫用可能會給使用者帶來內分泌紊亂、血糖升高、肱骨頭滑脫、脊柱側彎等健康風險，部份兒童還可能出現甲狀腺機能減退，或者伴有關節疼痛、脈管綜合征、肌痛、僵硬等副作用，建議注射生長激素前，一定要找專科醫生做嚴格的評估。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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