內地婦30年前遭冒名頂替失入學機會　警以疑犯「有孕在身」為由撤案不追究

吉林婦30年前遭冒名頂替失入學機會 警以疑犯「有孕在身」為由撤案不追究

內地一名49歲婦女朱麗春在藥妝店上班，過着平凡生活。然而，2020年的12月她卻被告知，30年前沒收到職業學校的錄取通知書，其實並非落榜，而是遭別人冒名頂替，讓她從此過上截然不同的人生。

官媒《央廣網》報道，1990年秋天，當時16歲的朱麗春報考了吉林省長春市計算機職業技術學校，然而她遲遲沒等到錄取通知書，以為自己落榜的她，在家「萎靡」了幾年後，外出打工。由於沒有學歷，她做過服務員、售貨員，還曾落魄到撿廢品維生。她2005年離婚後，開始在藥妝店工作。

「假朱麗春」2020年左右遭揭發

2020年12月1日下午4時左右，來了一對男女，嚴肅問她「是不是朱麗春」，因為店內只有她1人，害怕之餘搖頭否認，結果晚上又來了2個人，自己的鄰居和另一名男子。朱麗春隨後被告知下午來的女生也叫朱麗春，但不是同名同姓的巧合，而是該女子盜用她的名字身分，偷走了30年人生。

原來，該女子在1990年冒領朱麗春的錄取通知書，頂替身分進入學校就讀，畢業後還進入農業銀行吉林省分行工作。

報道稱，這位「假朱麗春」的解姓女子1993年被銀行錄取，2020年左右，銀行內部稽查使得身分造假一事曝光，銀行責令她3天內解決，否則將開除她。