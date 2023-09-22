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中國
2023-09-22 16:30:05

內地婦30年前遭冒名頂替失入學機會　警以疑犯「有孕在身」為由撤案不追究

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吉林婦30年前遭冒名頂替失入學機會　警以疑犯「有孕在身」為由撤案不追究

內地一名49歲婦女朱麗春在藥妝店上班，過着平凡生活。然而，2020年的12月她卻被告知，30年前沒收到職業學校的錄取通知書，其實並非落榜，而是遭別人冒名頂替，讓她從此過上截然不同的人生。

官媒《央廣網》報道，1990年秋天，當時16歲的朱麗春報考了吉林省長春市計算機職業技術學校，然而她遲遲沒等到錄取通知書，以為自己落榜的她，在家「萎靡」了幾年後，外出打工。由於沒有學歷，她做過服務員、售貨員，還曾落魄到撿廢品維生。她2005年離婚後，開始在藥妝店工作。

「假朱麗春」2020年左右遭揭發

2020年12月1日下午4時左右，來了一對男女，嚴肅問她「是不是朱麗春」，因為店內只有她1人，害怕之餘搖頭否認，結果晚上又來了2個人，自己的鄰居和另一名男子。朱麗春隨後被告知下午來的女生也叫朱麗春，但不是同名同姓的巧合，而是該女子盜用她的名字身分，偷走了30年人生。

原來，該女子在1990年冒領朱麗春的錄取通知書，頂替身分進入學校就讀，畢業後還進入農業銀行吉林省分行工作。

報道稱，這位「假朱麗春」的解姓女子1993年被銀行錄取，2020年左右，銀行內部稽查使得身分造假一事曝光，銀行責令她3天內解決，否則將開除她。

警方以「不應對犯罪嫌疑人追究刑事責任」為由撤銷此案。（圖／翻攝《央廣網》）

拒對方以部分退休金作賠償

朱麗春說：「頂替我的人想拿自己的部分退休金作為賠償，我拒絕了，我要求她親自來對峙，必須走法律途徑。」但雙方協商未果，不久後「假朱麗春」便因「無故曠工」被銀行開除。

警方同年3月偵查此案，然而2023年4月卻撤銷，《撤銷案件決定書》中提到，調查過程發現不應對犯罪嫌疑人追究刑事責任，因此決定撤銷此案，原因是「假朱麗春」有孕在身，被保釋隨後撤案。

銀行和警方沒有針對冒名頂替做處理，讓受害者朱麗春本人無法接受。律師建議她可以姓名權遭侵害，提起民事訴訟，要求賠償損失，主張精神損害賠償。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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