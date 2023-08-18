內地媽為病兒多買1個座位遭鬧到喊　鬧人大叔自稱「老人家」與警對罵（有片）

記者陳怡伶／綜合報道

山東一列車16日發生一起乘客糾紛，引發討論。一名母親因兒子剛動完手術，想讓兒子舒適一點，便2個人買了3個座位。結果上車後一名「沒買到座位」的中年大爺竟開始倚老賣老，指責母親的行為是霸座不道德，甚至把對方罵哭。

內媒《時間視頻》報道，影片畫面顯示，一名頭戴白色帽子、身穿灰色短袖上衣的大爺，不斷地指責買了3張票的母親。鐵路警察出面了解情況後告訴灰衣男「你這同志有點過分了啊」。只見大爺不甘示弱，撩起衣服嘴裡念念有詞「我這樣一個老人家…」。