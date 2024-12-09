內地孕婦看醫生求安胎　吃3劑藥後流產怒告上庭

孕婦懷胎的注意事項非常多，用藥也需斟酌再三，然而內地一名43歲孫姓孕婦最近到醫院求診，吃了3劑安胎藥竟大出血流產，傷心的夫妻倆將醫生告上法院，但醫生堅稱並未使用禁忌藥。

內地媒體《都市頻道》報道，河南省漯河市一名43歲孫姓孕婦和丈夫求子心切，好不容易懷孕接近3個月，保險起見，她們到當地一間醫院找醫生開了中藥安胎，孫婦吃了2次藥發現「見紅」，但醫生表示是正常現象，讓她繼續服藥。

吃過第三次藥就流出許多大血塊

沒想到吃過第三次藥，當晚孫婦就大出血，流出許多大血塊，孫婦和丈夫到醫院調出藥單，赫然發現有活血功能的當歸，孫婦憤怒又傷心，「當歸會引起宮縮，孕婦都是禁止吃的。（流產後）感覺跟做夢一樣，特別痛心，無法接受這個事實」。為此，孫婦夫妻上法院起訴院方和醫生，要替未出世的孩子討公道。

負責開藥的常姓醫生面對媒體詢問，堅稱藥方沒有問題，並未使用《中國藥典》提及的孕婦禁忌用藥，而且孫婦胎像在開藥前就不好，超音波檢查時「（胎兒）型態都已經不完整了，（胎位）已經處於宮腔中下部，都接近宮口了，馬上都快掉了」。但孫婦和丈夫都無法接受醫生的說法，質問「怎麼吃了一天孩子就沒了」？