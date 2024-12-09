內地孕婦看醫生求安胎　吃3劑藥後流產怒告上庭

孕婦懷胎的注意事項非常多，用藥也需斟酌再三，然而內地一名43歲孫姓孕婦最近到醫院求診，吃了3劑安胎藥竟大出血流產，傷心的夫妻倆將醫生告上法院，但醫生堅稱並未使用禁忌藥。
醫生指吃藥見紅是正常現象
內地媒體《都市頻道》報道，河南省漯河市一名43歲孫姓孕婦和丈夫求子心切，好不容易懷孕接近3個月，保險起見，她們到當地一間醫院找醫生開了中藥安胎，孫婦吃了2次藥發現「見紅」，但醫生表示是正常現象，讓她繼續服藥。
吃過第三次藥就流出許多大血塊
沒想到吃過第三次藥，當晚孫婦就大出血，流出許多大血塊，孫婦和丈夫到醫院調出藥單，赫然發現有活血功能的當歸，孫婦憤怒又傷心，「當歸會引起宮縮，孕婦都是禁止吃的。（流產後）感覺跟做夢一樣，特別痛心，無法接受這個事實」。為此，孫婦夫妻上法院起訴院方和醫生，要替未出世的孩子討公道。
負責開藥的常姓醫生面對媒體詢問，堅稱藥方沒有問題，並未使用《中國藥典》提及的孕婦禁忌用藥，而且孫婦胎像在開藥前就不好，超音波檢查時「（胎兒）型態都已經不完整了，（胎位）已經處於宮腔中下部，都接近宮口了，馬上都快掉了」。但孫婦和丈夫都無法接受醫生的說法，質問「怎麼吃了一天孩子就沒了」？
流產具體原因需要檢測才確定
當地相關單位已介入調查，該報道也引述河南省鄭州第一人民醫院中醫科醫生羅偉賢說法，羅偉賢說，造成胎兒流產的原因有很多，像是胎兒發育問題、胎盤子宮的問題、孕婦本身的身體狀況等，因此孫婦流產的具體原因需要進行相關檢測才能確定。
台灣衛福部中醫藥司曾在衛教海報中說明，凡是藥品都不建議長時間或大量服用，需要經過醫生診斷及建議後服用。有些活血化瘀的中藥材會促進血液循環，若過度使用可能導致孕婦出血，例如蒲黃、乳香、沒藥、血竭、三稜、莪朮、地龍和王不留行等。
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