內地孩食水餃食中注射針頭狂喊　餐廳：豬打預防針斷裂殘留

據《大皖新聞》報導，6月12日晚，王女士忙工作後天色已晚，因孩子嚷嚷著餓想吃餃子，便帶著幾個孩子一同來到附近的麥順餃子用餐。當時一共點了四份水餃，包括薺菜鮮肉、白菜肉、香菇肉和蝦三鮮。

據《大皖新聞》報道，事發於周三(12日)晚，王女士工作後帶著幾個孩子一同來到麥順餃子用餐。當時一共點了4份水餃，包括薺菜鮮肉、白菜肉、香菇肉和蝦三鮮。王女士表示，在吃薺菜鮮肉餃子時，孩子突然狂哭不止，原本以為是不小心咬到了舌頭，就趕緊過去查看，沒想到在孩子門牙邊拔出來一根針，仔細查看後發現居然是注射器針頭，「很粗很尖一看就是給豬打針的針頭，誰能想到發生這種事，給孩子都帶來很大的陰影了」。

王女士告訴記者，事發後近1個小時店長才來到現場，因為擔心針頭來源，當晚便喊著店長一起陪同孩子前往浙江大學醫學院附屬第四醫院做了一些化驗檢查，「我也網上查詢了下，給豬打針應該都是打豬脖子處，說明肉餡可能來自豬脖子肉也就是槽頭肉(又稱淋巴肉)，而非標榜宣稱的前腿肉」。

當事人出示節帳單與醫院化驗單。（圖／翻攝大皖新聞）

涉事店長表示，應該是給豬打預防針時針管斷了殘留在豬體內，但強調供應商進的全部是前腿肉，絕對不會使用槽頭肉，至於為何會出現斷針，他表示內餡均由自己親自和餡，當時未發現異物，關於理賠也願意積極配合。