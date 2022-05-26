內地官方數學書公仔勁似唐氏綜合症 被轟醜化中國小朋友

內地教育部旗下人民教育出版社小一至小六數學書相關話題今日突然衝上微博熱搜第一位，事緣有網民近日批評，該套數學書從封面到內頁的插圖都很醜怪，圖中所有小朋友不止雙目無神、無焦點，而且眼距很開，嘴巴似隨時會流口水，「都跟唐氏兒似的」，甚至有小朋友下體凸顯、身穿類似美國國旗圖案衣服等。

內地傳媒報道，數學書中資料顯示，插圖是由「北京吳勇設計工作室」提供。網絡搜索結果顯示，吳勇是一位內地著名設計師，畢業於中央工藝美術學院(現清華大學美術學院)裝潢系書籍裝幀專業，曾任中國青年出版社美編室副主任、聯合國兒童基金會(中國地區)藝術顧問，並曾在首屆香港國際海報三年展(Hong Kong International Poster Triennial 2001)獲得金獎。

涉事教科書已使用9年

報道指，涉事數學書2013年3月通過教育部審查，同年秋季開始使用，即是說已使用了9年。有業內人士透露，目前網絡關注的教科書插圖審美等問題，行內幾年前曾有過交流，「教材裡的圖片其實很講究的，不僅圖片角度、亮度有考究，就連小朋友旁邊說話的氣泡放哪裡都是需要多方考慮的」，希望通過今次輿論關注，令相關部門更加重視教材問題，推動精品教材的出現。

內地小學數學書不止有人民教育出版社出版的「人教版」，還有北京師範大學出版社的「北師大版」、河北教育出版社的「冀教版」、江蘇鳳凰教育出版社的「蘇教版」等多個版本，其他版本數學書插圖未見有類似人教版的問題。

