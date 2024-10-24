內地官方「催婚」倡公園設婚姻登記處 網民嘲諷︰廣場舞看對眼一步到位

內地結婚率持續低迷，民政部周三（10月23日）鼓勵有條件地區將婚姻登記機關設置在公園等場所，為當事人提供最優質的服務、最優美的環境。不過，相關建議引發內地網民嘲諷揶揄。

民政部表示，穩步推進內地居民婚姻登記「跨省通辦」，先後分兩批部署開展試點，當事人不需要回戶籍地辦理婚姻登記，已有21個省份可以辦理相關業務，覆蓋全國總人口的78.5%。截至2024年9月底，全國累計辦理婚姻登記「跨省通辦」41.6萬對。

民政部還稱，鼓勵有條件的地區將婚姻登記機關設置在公園等有標誌性意義場所，「為當事人提供最優質的服務、最優美的環境」，目前，全國已有各類公園式婚姻登記點270多處。惟相關建議引發內地網民嘲諷揶揄，「誰能因為逛公園看見了就去登記結婚？」、「公園廣場舞大媽大爺看對眼了，激情暢舞之後攜手進去登記，一步到位」、「越來越瘋狂了」、「乾脆每個小區設立一個唄」、「安排在動物園更好些，眾生平等都要辦證」、「還不如直接安排菜市場，買雞蛋領結婚證免費」、「設在賓館外面不更好嗎？開房還沒結婚證的原地領證。」