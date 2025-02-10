內地客坐頭等艙在機場轉機時迷路　遭惡劣地勤撕毀登機證取消登機

9日，有內地部落客爆料稱，他在雲南省麗江三義國際機場轉機時，因與地勤發生口角，對方竟撕毀其頭等艙登機證，差點導致其誤機。事後，該機場向該乘客公開道歉。
面對乘客投訴涉事地勤態度惡劣回復：別找我反映
據內地媒體《極目新聞》9日報道，這名孫姓乘客8日從四川省綿陽飛抵雲南省麗江三義機場，計劃從麗江轉機前往安徽省合肥。到達麗江機場後，他在行李大廳處看見「中轉聯程」的指示牌，誤以為指示牌下方為中轉櫃檯，於是上前詢問。櫃員稱此處非中轉櫃檯，不知中轉櫃檯在哪裡，需到二樓辦理或向問詢台諮詢。
孫姓乘客隨後至出發大廳頭等艙報到櫃檯辦理，詢問是否有中轉櫃檯，涉事地勤未回答，開始詢問其目的地、是否有行李等訊息，幫其辦理報到。當該乘客進一步追問是否有中轉櫃檯，認為機場指示牌有問題時，對方態度惡劣，回復「找機場反映，別找我反映」。此後該乘客稱，該地勤竟取消了他的報到並撕毀其登機證，表示他應該到其他航班櫃檯辦理報到。
麗江三義國際機場通報：值班經理已道歉
據報道，該乘客9日表示目前此事仍在調查中，後來他又換人幫他重新辦了登機手續，「我沒有直接投訴，還不知道機場後續如何處理。」麗江機場工作人員回應稱，該乘客看見的指示牌其實是方向指示牌，「那個指示牌就是提示往哪邊走，到了樓上後有一個專門辦理中轉的櫃檯。」
麗江三義國際機場9日發布通報，承認孫姓乘客的登機證遭撕毀，並表示值班經理已當場向乘客道歉，並幫助乘客順利登機，「對涉事員工的過激行為，我們表示誠摯的歉意。」
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章