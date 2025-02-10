內地客坐頭等艙在機場轉機時迷路　遭惡劣地勤撕毀登機證取消登機

9日，有內地部落客爆料稱，他在雲南省麗江三義國際機場轉機時，因與地勤發生口角，對方竟撕毀其頭等艙登機證，差點導致其誤機。事後，該機場向該乘客公開道歉。

面對乘客投訴涉事地勤態度惡劣回復：別找我反映

據內地媒體《極目新聞》9日報道，這名孫姓乘客8日從四川省綿陽飛抵雲南省麗江三義機場，計劃從麗江轉機前往安徽省合肥。到達麗江機場後，他在行李大廳處看見「中轉聯程」的指示牌，誤以為指示牌下方為中轉櫃檯，於是上前詢問。櫃員稱此處非中轉櫃檯，不知中轉櫃檯在哪裡，需到二樓辦理或向問詢台諮詢。

孫姓乘客隨後至出發大廳頭等艙報到櫃檯辦理，詢問是否有中轉櫃檯，涉事地勤未回答，開始詢問其目的地、是否有行李等訊息，幫其辦理報到。當該乘客進一步追問是否有中轉櫃檯，認為機場指示牌有問題時，對方態度惡劣，回復「找機場反映，別找我反映」。此後該乘客稱，該地勤竟取消了他的報到並撕毀其登機證，表示他應該到其他航班櫃檯辦理報到。