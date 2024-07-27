內地實習生拍片炫富洩投行機密　被停職兼或連累爸爸受查

內地實習生拍片炫富洩投行機密 被停職兼或連累爸爸

近日，內地知名投行中信建投一名實習生拍短片炫富，遭網友圍攻，還在影片中涉洩漏該公司商業機密，引發金融圈劇震。中信建投證券26日回應，已責令該學生終止研學，並啓動問責程序。 「體育系的跨界去投行？」 網傳影片顯示，這名男生自稱大一學生，在內地券商行業排名前三的中信建投證券股份有限公司實習，曾在社交媒體高調炫耀其在投行實習的一天：起床上班，座駕是京牌保時捷跑車；10點到公司打卡，不經意地拍下敏感的IPO項目；下午5點準時下班，打一會高爾夫。

該影片走紅後，有網友肉搜指出該實習生為內地「雙一流」華中科技大學體育學院學生王翹楚，繼而圍攻：「體育系的跨界去投行？」；「果然是體育系的，不知道金融狗正被整頓」；「體育系才是真猛，一拳重創金融業，也為自己爸爸預約了一份反腐敗調查」。