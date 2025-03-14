內地尋夫逾80年　103歲深情婦人離世(有片)

內地103歲老婆婆杜虎珍與從軍的丈夫黃俊夫失聯逾80年，終身從未改嫁，多年來獨守空房，她於上周六(8日)離世，直至生命的最後一刻仍期盼丈夫歸來。家屬將繼承其遺志，繼續尋找黃俊夫或其後代。
綜合《極目新聞》等內地媒體報道，貴州一名婦人杜虎珍在1940年與黃俊夫結婚，新婚僅3個月，黃俊夫便入伍參軍。1943年，杜虎珍曾隨軍前往湄潭縣居住數月，後來懷有身孕後回老家待產。1944年，她誕下兒子黃發昌。直到家婆離世，黃俊夫回家奔喪，才第一次與兒子見面。辦完喪事後，黃俊夫便前往遵義參加青年軍招考，亦自此未有再見面。只知黃俊夫輾轉多地，最後一家書寫於1952年1月15日。
訃聞：杜虎珍一生兒孫滿堂 遺憾未能與丈夫重聚
杜虎珍孫兒滿堂，孫女黃麗英憶述，祖母這些年生活過得很艱苦，白天做農活，晚上織布、編草鞋，但她非常樂觀，雖然嫲嫲的知識水平低，但仍教導後代要好好學習回饋社會，父親黃發昌亦非常懂事，成為教師作育英才，惟到黃發昌離世，仍未尋獲祖父黃俊夫。杜虎珍收藏的一張由遵義縣人民政府僑務辦公室的證明顯示，黃俊夫於1950年定居馬來西亞，後遷至新加坡定居。杜虎珍的孫女婿於2019年曾透過《星洲日報》尋人，無奈仍是杳無音訊。杜虎珍至於8日與世長辭，享年103歲。其家屬發出的訃聞中寫道，杜虎珍一生兒孫滿堂，惟一遺憾是未能與丈夫重聚。家屬將繼承杜虎珍的遺志，繼續尋找黃俊夫或其後代。