內地尋夫逾80年　103歲深情婦人離世(有片)

內地103歲老婆婆杜虎珍與從軍的丈夫黃俊夫失聯逾80年，終身從未改嫁，多年來獨守空房，她於上周六(8日)離世，直至生命的最後一刻仍期盼丈夫歸來。家屬將繼承其遺志，繼續尋找黃俊夫或其後代。

綜合《極目新聞》等內地媒體報道，貴州一名婦人杜虎珍在1940年與黃俊夫結婚，新婚僅3個月，黃俊夫便入伍參軍。1943年，杜虎珍曾隨軍前往湄潭縣居住數月，後來懷有身孕後回老家待產。1944年，她誕下兒子黃發昌。直到家婆離世，黃俊夫回家奔喪，才第一次與兒子見面。辦完喪事後，黃俊夫便前往遵義參加青年軍招考，亦自此未有再見面。只知黃俊夫輾轉多地，最後一家書寫於1952年1月15日。