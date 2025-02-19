內地少女遇色魔逃走時跌落水　疑犯見死不救仲拎樹枝猛扑阻上岸致溺亡

內地河南省駐馬店市一名19歲妙齡女子，去年遭一名男子試圖性侵，女子驚慌逃跑不慎摔入水塘，男子見狀不但沒施救，反而用樹枝多次阻撓女子上岸，導致她活活溺死，事發後男子被判處死緩（死刑緩期執行），網民痛罵應「立刻槍斃」。
於少女逃跑落水時以樹枝猛扑加害致溺亡
《大風新聞》報道，這宗事件發生於去年7月，遇害女子小雨當晚獨自在路邊看手機，遇到酒後駕駛電動三輪車的陳姓男子，之後陳男上前搭訕，稱帶她去兜風，將小雨誘騙上車，卻將她帶往附近一處樹叢內。
報道指出，陳男隨即用手掐住小雨的脖子，意圖性侵，但由於離村莊較近，陳男緊張沒有成功，但他不甘心，又騎車把小雨強行帶往附近一處水塘邊的小路上，意圖再次性侵。小雨十分害怕，趁陳男停車之際，連忙逃跑，但在逃跑過程中，不慎掉入水塘。陳男見小雨掉入水塘，不但沒有施救，反而順手折下旁邊的樹枝，不斷敲打小雨的身體，阻止她上岸，導致小雨活活溺死。
網民：應該立刻槍斃！
事發後陳男被控故意殺人罪，一審判處死刑，緩期二年執行，但這項判決引發譁然，不少網民認為陳男惡性重大，「死緩？應該立刻槍斃！」家屬也無法接受判決結果，已提出上訴等待開庭判決結果。
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