內地少女遇色魔逃走時跌落水　疑犯見死不救仲拎樹枝猛扑阻上岸致溺亡

於少女逃跑落水時以樹枝猛扑加害致溺亡

《大風新聞》報道，這宗事件發生於去年7月，遇害女子小雨當晚獨自在路邊看手機，遇到酒後駕駛電動三輪車的陳姓男子，之後陳男上前搭訕，稱帶她去兜風，將小雨誘騙上車，卻將她帶往附近一處樹叢內。

報道指出，陳男隨即用手掐住小雨的脖子，意圖性侵，但由於離村莊較近，陳男緊張沒有成功，但他不甘心，又騎車把小雨強行帶往附近一處水塘邊的小路上，意圖再次性侵。小雨十分害怕，趁陳男停車之際，連忙逃跑，但在逃跑過程中，不慎掉入水塘。陳男見小雨掉入水塘，不但沒有施救，反而順手折下旁邊的樹枝，不斷敲打小雨的身體，阻止她上岸，導致小雨活活溺死。