內地山西大學一名土庫曼留學生涉性侵女大生被拘留

內地山西省的一名女大生近日在社群平台自曝稱遭外籍留學生性侵，後者被發現後竟矢口否認，並與該女大生男友爆發肢體衝突，後被當地警方帶走。據悉，公安機關已對疑犯作出限期出境決定，疑犯所在的山西大學回應稱，將根據警方調查結果嚴肅處理涉事留學生。

疑犯與受害女生的男友發生肢體衝突

據內地媒體《新京報》報道，7日凌晨2點，受害女生和男友正要離開酒吧，在掀起酒吧出口門簾的瞬間，尾隨她的疑犯突然「直接用整個手掌心」覆蓋在她的臀部。

受到驚嚇的受害者轉身發現疑犯是一名醉醺醺的外國人，非常氣憤地指責和質問他的行為，但疑犯矢口否認，還強調自己有兩個孩子，不會做這種事情。

隨後，疑犯與她的男友發生肢體衝突，現場有人報警叫來警察。警方調取監控後把疑犯當場帶走。據受害者稱，疑犯至今未向她道歉。