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2023-12-18 13:28:43

內地年度十大新詞語 村超、特種兵式旅遊上榜

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內地年度十大新詞語 村超

內地年度十大新詞語 村超

國家語言資源監測與研究中心上周六（16日）發佈2023年度「十大新詞語」，「特種兵式旅遊」、「生成式人工智能」、「村超」等入選。據悉這些詞語是基於國家語言資源監測語料庫，利用語言信息處理技術結合後期人工確認獲得的，數據規模約15億字次。

內地年度十大新詞語

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生成式人工智能（AI：以ChatGPT為代表，使用生成式人工智能來創作新內容，例如文本、圖片、音樂、音頻和視頻，它不僅影響人類的生活和生產方式，也為各種產業的創新和發展提供了新的工具和視角

全球文明倡議：國家主席習近平今年3月提出，強調堅持文明平等、互鑒、對話、包容、不將自己的價值觀和模式強加於人，不搞意識形態對抗

特種兵式旅遊：年輕人興起的旅行方式，用較少的錢和時間，高效率密集打卡多個景點

村超：正式名稱為榕江（三寶侗寨）和美鄉村足球超級聯賽，是在貴州省黔東南苗族侗族自治州榕江縣舉辦的足球賽事。貴州村超吸引超6億人在線觀看，帶來近60億元人民幣的旅遊收入

新質生產力20239月習近平在黑龍江考察調研期間首次提到的新的詞彙，強調整合科技創新資源，引領發展戰略性新興產業和未來產業，加快形成新質生產力

 

 

 

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全國生態日：第十四屆全國人大今年稍早將815日定為全國生態日，促使全國各地透過多種方式開展生態文明的宣傳教育活動，共繪美麗中國畫卷

消費提振年：疫情後內地開放第一年，商務部將今年確立為「2023消費提振年」，促消費加快經濟復甦

顯眼包：「顯眼」是很多地方的方言，形容一個人做事想出風頭，屬於褒義

百模大戰：各類「大規模深度學習模型」在應用領域競相發展的態勢

墨子巡天：墨子巡天望遠鏡口徑2.5米，採用國際先進的主焦光學系統設計和主鏡主動光學矯正技術，可實現三度視場範圍內均勻高像質和極低像場畸變成像，將顯著提升中國時域天文研究能力。

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