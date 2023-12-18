內地年度十大新詞語 村超、特種兵式旅遊上榜

國家語言資源監測與研究中心上周六（16日）發佈2023年度「十大新詞語」，「特種兵式旅遊」、「生成式人工智能」、「村超」等入選。據悉這些詞語是基於國家語言資源監測語料庫，利用語言信息處理技術結合後期人工確認獲得的，數據規模約15億字次。

生成式人工智能（AI）：以ChatGPT為代表，使用生成式人工智能來創作新內容，例如文本、圖片、音樂、音頻和視頻，它不僅影響人類的生活和生產方式，也為各種產業的創新和發展提供了新的工具和視角

全球文明倡議：國家主席習近平今年3月提出，強調堅持文明平等、互鑒、對話、包容、不將自己的價值觀和模式強加於人，不搞意識形態對抗

特種兵式旅遊：年輕人興起的旅行方式，用較少的錢和時間，高效率密集打卡多個景點

村超：正式名稱為榕江（三寶侗寨）和美鄉村足球超級聯賽，是在貴州省黔東南苗族侗族自治州榕江縣舉辦的足球賽事。貴州村超吸引超6億人在線觀看，帶來近60億元人民幣的旅遊收入

新質生產力：2023年9月習近平在黑龍江考察調研期間首次提到的新的詞彙，強調整合科技創新資源，引領發展戰略性新興產業和未來產業，加快形成新質生產力