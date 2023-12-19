內地年度十大新詞語 顯眼包 村超 特種兵式旅遊 入選

① 生成式人工智能(AI)︰以ChatGPT為代表，使用生成式人工智能來創作新內容，影響人類生活和生產方式，也為各種產業創新發展提供新工具。

中國國家語言資源監測與研究中心發布的年度「十大新詞語」，是「漢語盤點2023」活動重要組成部分。結果分別是︰

國家語言資源監測與研究中心日前發布2023年度十大新詞語，「顯眼包」、「特種兵式旅遊」、「生成式人工智能」及「村超」等入選。有關詞語是基於國家語言資源監測語料庫，利用語言訊息處理技術，結合人手確認而獲得，數據規模約15億字次。

② 全球文明倡議：國家主席習近平今年3月提出，強調堅持文明平等、互鑑、對話、包容、不將自己的價值觀和模式強加於人，不搞意識形態對抗。

③ 特種兵式旅遊︰年輕人興起的旅行方式，用較少錢和時間，高效率密集打卡多個景點。

④ 村超：正名為榕江(三寶侗寨)和美鄉村足球超級聯賽，是在貴州省黔東南苗族侗族自治州榕江縣舉辦的足球賽事。貴州村超吸引逾6億人在線觀看，帶來近60億元人民幣旅遊收入。

⑤ 新質生產力：23年9月習近平在黑龍江考察調研期間首次提到的新詞彙，強調整合科技創新資源，引領發展戰略性新興產業和未來產業，加快形成新質生產力。