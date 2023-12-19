內地年度十大新詞語 顯眼包 村超 特種兵式旅遊 入選

國家語言資源監測與研究中心日前發布2023年度十大新詞語，「顯眼包」、「特種兵式旅遊」、「生成式人工智能」及「村超」等入選。有關詞語是基於國家語言資源監測語料庫，利用語言訊息處理技術，結合人手確認而獲得，數據規模約15億字次。
中國國家語言資源監測與研究中心發布的年度「十大新詞語」，是「漢語盤點2023」活動重要組成部分。結果分別是︰
① 生成式人工智能(AI)︰以ChatGPT為代表，使用生成式人工智能來創作新內容，影響人類生活和生產方式，也為各種產業創新發展提供新工具。
② 全球文明倡議：國家主席習近平今年3月提出，強調堅持文明平等、互鑑、對話、包容、不將自己的價值觀和模式強加於人，不搞意識形態對抗。
③ 特種兵式旅遊︰年輕人興起的旅行方式，用較少錢和時間，高效率密集打卡多個景點。
④ 村超：正名為榕江(三寶侗寨)和美鄉村足球超級聯賽，是在貴州省黔東南苗族侗族自治州榕江縣舉辦的足球賽事。貴州村超吸引逾6億人在線觀看，帶來近60億元人民幣旅遊收入。
⑤ 新質生產力：23年9月習近平在黑龍江考察調研期間首次提到的新詞彙，強調整合科技創新資源，引領發展戰略性新興產業和未來產業，加快形成新質生產力。
⑥ 全國生態日：第十四屆全國人大今年稍早將8月15日定為全國生態日，促使全國各地透過不同方式，開展生態文明宣傳教育活動。
⑦ 消費提振年：疫情後內地開放第一年，商務部將今年確立為「2023消費提振年」，促消費加快經濟復甦。
「顯眼包」意指
在人群中出風頭
⑧ 顯眼包：在一群正常人中很突出，很出風頭意思。 在網路流行語境中多使用範圍很大，可形容人或物，詞義可褒可貶，如「時裝界的顯眼包」，「綜藝節目中的顯眼包」。
⑨ 百模大戰：意思包括AI系統等各類「大規模深度學習模型」的競爭發展。
⑩ 墨子巡天：23年9月17日啟用，位於中國青海賽什騰山天文台的天文望遠鏡，監測移動天體和光變天體，用於高效搜尋和監測天文動態事件，顯著提升中國時域天文研究能力。