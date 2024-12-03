內地年度十大流行語出爐　「city不city」「班味」「數智化」聽過未？

內地上海文化出版社《咬文嚼字》昨日公布「2024年十大流行語」，依次為「數智化」、「智慧向善」、「未來產業」、「city不city」、「硬控」、「水靈靈地XXX」、「班味」、「鬆弛感」、「銀髮力量」、「小孩哥/小孩姐」。

《咬文嚼字》自2008年起在每年年底評選的當年十大流行語備受公衆關注。今人第一位的「數智化」是數碼化和智慧化的融合體；「智慧向善」指人工智能(AI)的發展必須有利於更好增進人類的福祉；「未來產業」是指由前沿技術驅動的前瞻性新興產業；「city不city」是美國博主「保保熊」拍片介紹中國時的口頭禪，即「時髦不時髦」等意思；「硬控」一詞源於遊戲，是強行控制的意思；「水靈靈地XXX」多用來形容人漂亮而有精神；「班味」形容上班工作後表現出的疲態；「鬆弛感」既可指不緊張，也可指不嚴格，如今一般指從容應對壓力的心態；「銀髮力量」指長者群在社會各領域不可忽視的力量；「小孩哥/小孩姐」指某方面具有過人才能的孩子，成年人自嘆不如。



