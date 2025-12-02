內地年度十大流行語「韌性」居首「活人感」「谷子」「具身智能」究竟係乜？

上海月刊《咬文嚼字》編輯部周二公布本年度內地十大流行語，以愈來愈常聽到的「韌性」居首，在目前單邊主義及保護主義抬頭下，「韌性」是國家發展的重要條件。排第2的「具身智能」以及排第7「活人感」則是AI時代下的產物，前者指具有AI功能的實體，例如人形機械人；後者則指在甚麼也關演算法的事、AI擬人愈來愈逼真的當下，人們反璞歸真，追求有血有肉有情感的「活人」感覺。 《咬文嚼字》主編黃安靖表示，編輯部沿襲一貫的「雙標準」原則，即堅持社會學和語言學評選標準，而從入選詞語反映，本年度的大事要事、社會熱點，得到社會的廣泛關注。

單邊主義挑戰下「韌性」屢見於政府文件 排首位的「韌性」本指物體遭受外力時，變形而不易折斷的性質，後也指頑強持久的精神、堅忍不拔的意志。作為流行語，「韌性」指彈性、恢復力或抗逆力，進一步引申成在不改變自身基本狀態前提下，對抗抵禦外部干擾及衝擊，實現可持續發展能力。近年單邊主義及保護主義抬頭，技術封鎖加劇，全球供應鏈面臨極大不確定性，國家在面對複雜外部環境，堅定不移辦好自己的事，持續推進高水準對外開放及經濟轉型，經濟延續穩中有進態勢，「韌性」因此成為熱詞。「發展韌性」、「經濟韌性」、「供應鏈韌性」、「外貿韌性」及「製造業韌性」等頻繁見於政府文件及傳媒報道。

「具身智能」、「蘇超」分列2、3 排第2的「具身智能」與「離身智慧」(如大語言模型DeepSeek)不同，其可透過身體與環境互動而自主學習及進化。‌具身智能標誌AI進入新發展階段，將帶動工業、交通物流及商業服務等新質生產力進一步躍升。具身智慧寫進2025年政府工作報告，與生物製造、量子科技、6G一起被列為重點培育的未來產業。 排第3的「蘇超」是「江蘇省城市足球聯賽」簡稱，5月10日揭幕以來迅速火爆，成為今年國內最具熱度的群眾體育賽事之一，成功融合全民參與、文化共振與經濟驅動等元素，為業餘足球聯賽發展樹立新標杆；多地相繼舉辦以「X超」命名球賽，展現群眾體育賽事的驚人活力和發展潛力。

AI改變世界亦正重塑語言 《咬文嚼字》編輯部指今年流行語有幾點值得關注，一是AI時代來臨，帶來大批AI相關詞語，除上榜的「具身智能」及「活人感」外，未上榜的尚有「智慧體」、「數字人」、「深度學習」及「智慧駕駛」等，反映AI改變世界亦正重塑語言。二是新質生產力加速發展、經濟轉型升級衍生新詞，除上榜的「谷子(經濟)」及「數字遊民」，尚有「豎店」(「橫店影視城」的變奏，指用手機豎屏觀看的短劇興起)以及「低空經濟」及「悅己經濟」等。三是語言反映社會情緒，如上榜的「XX基礎，XX不基礎」及「從從容容、遊刃有餘，匆匆忙忙、連滾帶爬」等，反映百姓生活、價值觀及情感訴求等。

本年度內地十大流行語 1 韌性︰指彈性、恢復力或抗逆力。發展韌性、經濟韌性、供應鏈韌性、外貿韌性等屢見於政府文件及傳媒報道。

2 具有智能︰具有物理載體的智慧體，如人形機械人。具身智慧寫進今年政府工作報告，與生物製造、量子科技及6G被列為重點培育的未來產業。

3 蘇超︰江蘇省城市足球聯賽簡稱，是今年國內最火熱賽事之一，多地相繼仿效舉辦，展現群眾體育賽事的活力和潛力。

4 賽博對賬︰賽博是cyber音譯；對賬指比較各自的生活及經歷。賽博對賬指中美網民跨文化交流對話，加深彼此認識。

5 數字遊民︰即digital nomad，指沒有固定辦公場所、利用現代資訊科技遠程工作的人。

6 谷子︰goods的音譯，本義為商品，流行語中特指動漫及遊戲等二次元文化的產品。在年輕人追捧下催生出「谷子經濟」。

7 預制XX︰源自預製菜熱話，後變成隱喻，指由標準化、流程化、去個性化制度倒模而來的人和事，如教育制度下的「預製人」及為流量而量產的「預製內容」。

8 活人感︰AI虛擬時代下，愈來愈多人呼喚不完美但真實、鮮活、回歸自然、具有人情味的感覺。

9 XX基礎，XX不基礎︰原為網紅的時尚穿衣建議，其後演變成萬能key，意指好與壞的幽默反差，如「機票基礎，酒店不基礎」。

10 從從容容、遊刃有餘，匆匆忙忙、連滾帶爬︰來自台灣地區一民意代表對台北市政管理混亂的批評。經二次創作後，用來調侃理想與現實不符。