內地店家用公廁污水管接水泡臭豆腐　網民：不要這種臭

內地湖南長沙有民眾目擊，當地一家臭豆腐店員疑似在公廁內用「洗手台下方污水管」接水處理臭豆腐食材，網友驚呼管線內不知道黏了多少痰，實在好噁。

民眾目擊臭豆腐店員用公廁污水管接水處理臭豆腐

這樣的臭豆腐，您能接受嗎？內地湖南長沙有民眾目擊，當地一家臭豆腐店員疑似在公廁內用「洗手台下方污水管」接水處理臭豆腐食材，網友驚呼管線內不知道黏了多少痰，實在好噁。

據《極目新聞》報導，10月27日，有內地網友拍片提醒，表示去長沙五一廣場吃臭豆腐的要注意了，因為店員在廁所處理食材也就算了，還用洗手台下方汙水管的水。