內地從重從快處理「一殺多」案　政法官員稱公正司法保障被告權益

國政協社會和法制委員會副主任、最高人民法院前副院長楊萬明說，打擊犯罪有助維護社會穩定。（港台圖片）

在全國兩會上，最高人民檢察院和最高人民法院的工作報告，均點名提到去年底在珠海和無錫發生的「一殺多」案件被告，指依法從重從快處理，形容震懾犯罪。

兩會期間，多名政法系統高層官員接受港台訪問講及這類案的處理。全國政協社會和法制委員會副主任、最高人民法院前副院長楊萬明說，要嚴格公正司法，打擊各種犯罪，維護社會穩定和公民權益。

全國人大代表、廣東省高級人民法院院長張海波說，要提升處理這類案件的效率，形容爭取一日做完兩日的工作，但前提是保障被告合法權益。