內地惡性暴力案連環爆　政法委書記：深入開展「化解矛盾維穩」治理

陳文清要求，要認真落實會議研究制定的加強專門矯治教育、刑滿釋放人員安置幫教、嚴重精神障礙患者管理救助等工作意見，會同有關部門進一步加強相關群體服務管理，逐人明確具體責任單位和責任人，逐一落實服務管理措施，在關懷救助的同時，形成有效預防危害行為的制度機制，全力守護社會安定和人民安寧。

陳文清強調，政法機關要深入開展「化解矛盾風險、維護社會穩定」專項治理。著力推進綜治中心規範化建設，全面排查、實質化解矛盾糾紛，努力把矛盾解決在基層、化解在萌芽狀態。著力加強社會治安整體防控，壓實屬地、部門責任，強化重點場所、重大活動管理和社會面巡控，嚴防發生重大公共安全事件。

內地接連爆出隨機傷人事件。本月11日，廣東珠海香洲區體育中心發生越野車無差別衝撞事件，釀35死43傷。16日，江蘇無錫宜興市無錫工藝職業技術學院發生持刀傷人案，造成8死17傷。19日，湖南常德鼎城區永安小學門口發生車輛撞人，多人倒地，但官方在通報中未提及具體傷亡人數，僅稱傷者均無生命危險。

此外，杭州電子科技大學宿舍20日也傳出砍人案，地上佈滿血腳印，傷者被推上救護車時疑似已蓋上黑布。21日，珠海發生私家車無預警衝撞輾過斑馬線的路人，傷亡不明。