內地成人公仔導入ChatGPT等AI爆紅　傳會安慰「2分鐘也很厲害了」(有片)

人工智能(AI)已滲透到成人用品領域，和矽膠公仔說話，甚至發展出兼具「生理工具」與撫慰情緒的「情感伴侶」關係，或已不再是虛構的電影題材。廣東中山一家成人玩偶製造公司近期向海外推出導入ChatGPT等AI模型的人形伴侶機械人爆紅。
綜合《藍鯨新聞》等內地媒體報道，全球最大的矽膠公仔生產商之一，廣東中山成人玩偶製造公司金三玩美(WMdoll)去年12月在海外公測了MetaBox系列產品，該系列矽膠公仔產品接入包括ChatGPT、Llama在內的生成式AI模型，反應能力和互動性更強，且首次具備了理解、分析並回應的能力。目前這款MetaBox娃娃售價大約在1,500至2,000美元(約11,600至15,500港元)之間，不過想要體驗AI交互功能使用者需要先支付100美元(約776港元)的訂閱費，如果暫停訂閱，娃娃就不會提供對話交互等功能了。廠家還表示目前該款AI矽膠娃娃僅在海外售賣，國內預計最快可能在4月份上架。
MetaBox公仔陪談陪瞓還會駁咀
報道指，MetaBox有8種不同的「性格」供用戶選擇，具備長期記憶的能力，可以連續數天進行對話。還有傳聞稱公仔會適時給予用家安慰，比如會說「沒關係，2分鐘也很厲害了」。WMDoll負責人Max舉例，公仔會根據用戶說過的、做過的形成一個畫像，如果使用者言語比較粗魯，AI就會將其定義為一個不太禮貌的人，久而久之，使用者罵它時，它也會罵回去。和DeepSeek一樣，矽膠公仔也擁有連續對話的能力，且可以維持較長期的記憶，比如今天告訴公仔生病了，後續表達要帶它出去玩的時候，公仔可能會提醒你好好休息養病。