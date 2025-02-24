內地成人公仔導入ChatGPT等AI爆紅　傳會安慰「2分鐘也很厲害了」(有片)

人工智能(AI)已滲透到成人用品領域，和矽膠公仔說話，甚至發展出兼具「生理工具」與撫慰情緒的「情感伴侶」關係，或已不再是虛構的電影題材。廣東中山一家成人玩偶製造公司近期向海外推出導入ChatGPT等AI模型的人形伴侶機械人爆紅。

綜合《藍鯨新聞》等內地媒體報道，全球最大的矽膠公仔生產商之一，廣東中山成人玩偶製造公司金三玩美(WMdoll)去年12月在海外公測了MetaBox系列產品，該系列矽膠公仔產品接入包括ChatGPT、Llama在內的生成式AI模型，反應能力和互動性更強，且首次具備了理解、分析並回應的能力。目前這款MetaBox娃娃售價大約在1,500至2,000美元(約11,600至15,500港元)之間，不過想要體驗AI交互功能使用者需要先支付100美元(約776港元)的訂閱費，如果暫停訂閱，娃娃就不會提供對話交互等功能了。廠家還表示目前該款AI矽膠娃娃僅在海外售賣，國內預計最快可能在4月份上架。