內地手機號碼77777777拍賣底價88萬 254萬成交

不少人喜歡特殊又好記的手機號碼，內地一組「1**77777777」的手機號碼使用權，在3月9日於網上被拍賣，經24名競拍人出價110輪後，最終以天價254.4萬元人民幣（約2733萬港元）成交。

據《現代快報》報道，這場網上拍賣在「阿里司法拍賣」舉行，公告中列明，此次拍賣標的僅為「1**77777777」的手機號碼使用權，號碼歸屬地為廣西南寧。該號碼起拍價為88萬元人民幣（約94.5萬港元），參與拍賣保證金需繳納4.5萬元人民幣（約4.8萬港元）。