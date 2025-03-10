內地手機號碼77777777拍賣底價88萬 254萬成交

不少人喜歡特殊又好記的手機號碼，內地一組「1**77777777」的手機號碼使用權，在3月9日於網上被拍賣，經24名競拍人出價110輪後，最終以天價254.4萬元人民幣（約2733萬港元）成交。
據《現代快報》報道，這場網上拍賣在「阿里司法拍賣」舉行，公告中列明，此次拍賣標的僅為「1**77777777」的手機號碼使用權，號碼歸屬地為廣西南寧。該號碼起拍價為88萬元人民幣（約94.5萬港元），參與拍賣保證金需繳納4.5萬元人民幣（約4.8萬港元）。
每月最低消費1000元人民幣 24人競投
據悉，該號碼電信運營商為中國電信，目前方案費用為每月最低消費為1000元人民幣，過戶須先預存2萬元人民幣。儘管該號碼存在高額的每月最低消費以及過戶費，但此次拍賣仍然吸引了24名人報名參與競投。
相關新聞引發網友熱議，紛紛留言「不懂有錢人的世界」「每月最低消費1000元，誰能用得起」、「這種號碼真有人買嗎？拍賣後轉手的話會增值嗎」、「不會有人去騷擾他嗎？這號碼太好記了」。
值得一提的是，手機「黃金號碼」拍賣並不罕見，2024年年底，江蘇鹽城市亭湖區人民法院拍賣尾號「888888」，以42.4萬元人民幣（約45.5萬港元）成交；今年1月天津市濱海新區人民法院，開拍尾號「0000000」的手機號碼，經24小時激烈競拍，24人出價36次，最終成交價在70萬元人民幣（約75.2萬港元）。
一名二手市場資深業內人士分析，手機黃金號碼作為電子資產，具備稀缺性和社交屬性，使得它在市場中具有獨特的地位，特別是「靚Number」如0、6、7、8、9等，往往是市場關注和交易的焦點。
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