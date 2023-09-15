熱門搜尋:
大學站 香港夜繽紛 iPhone 15 林作 JPEX 天氣 夜市經濟 綠色債券 中秋節2023 梁朝偉 那年盛夏我們綻放如花 福島核污水 好去處 網上熱話 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 月餅 冼迪琦 大閘蟹2023 新田真劍佑
返回
中國
2023-09-15 13:45:19

內地打卡女翻圍欄執手機墮40米瀑布身亡　目擊者：大家都勸她不要去

分享：

內地女翻圍欄執手機墮40米瀑布身亡　目擊者：她不聽勸硬要去

記者李宗芳／綜合報道

河南鄭州11日發生一宗旅遊悲劇，一名女子前往當地北山口鎮後寺河水庫遊玩，拍攝美景時手機不慎掉落，她不聽眾人勸阻翻越護欄撿手機時，腳滑失足墜落40米高瀑布不幸身亡。

「眼看着她摔下去無能為力」

據《上游新聞》報道，事發當天多名遊客親眼目擊整個意外過程，並拍攝救援影片。影片中女子被救援人員從水裏拉起，之後抬上岸被送上救護車，遊客李先生表示「眼看着她摔下去，無能為力」。

李先生進一步說明，後寺河水庫上方的壩子，近期有水流形成瀑布，最近又對外開放，不少人前來遊玩，壩子靠近崖邊的位置設有欄杆，當時，女子在欄杆附近用手機拍影片，手機掉落崖邊，女子不甘心，想過去看看能不能撿回來，於是翻越欄杆：「大家都勸她不要去，但是她依然翻了過去，欄杆外的地面濕滑，就摔下去了，下面是水域」。

淹溺在3米處左右

另一名遊客彭先生稱，女子摔下去的地方有幾十米高，女子落水後，很快就有救援人員來到：「救援人員是從水底將女子拉起來，當時已經沒有了生命體徵，醫院拉走的時候已經宣布死亡了」。

《都市快報》記者聯繫上當地救援隊李先生稱，當時帶着專業救援工具，進入深潭用時不到1分鐘將其打撈上來，但女子已不幸離世。瀑布下方深潭最深處8米，女子淹溺在3米處左右，黃金救援時間已過。岸上有禁止翻閱護欄標語，現場也有人勸阻女子翻越欄杆。北山口鎮政府工作人員表示，後續會安排相應人員現場加強提醒和引導。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

換季保養防過敏。（am730製圖）

換季保養防過敏。（am730製圖） 換季保養防過敏。（am730製圖） 換季保養防過敏。（am730製圖） 換季保養防過敏。（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受