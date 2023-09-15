內地打卡女翻圍欄執手機墮40米瀑布身亡　目擊者：大家都勸她不要去

記者李宗芳／綜合報道
河南鄭州11日發生一宗旅遊悲劇，一名女子前往當地北山口鎮後寺河水庫遊玩，拍攝美景時手機不慎掉落，她不聽眾人勸阻翻越護欄撿手機時，腳滑失足墜落40米高瀑布不幸身亡。
「眼看着她摔下去無能為力」
據《上游新聞》報道，事發當天多名遊客親眼目擊整個意外過程，並拍攝救援影片。影片中女子被救援人員從水裏拉起，之後抬上岸被送上救護車，遊客李先生表示「眼看着她摔下去，無能為力」。
李先生進一步說明，後寺河水庫上方的壩子，近期有水流形成瀑布，最近又對外開放，不少人前來遊玩，壩子靠近崖邊的位置設有欄杆，當時，女子在欄杆附近用手機拍影片，手機掉落崖邊，女子不甘心，想過去看看能不能撿回來，於是翻越欄杆：「大家都勸她不要去，但是她依然翻了過去，欄杆外的地面濕滑，就摔下去了，下面是水域」。
淹溺在3米處左右
另一名遊客彭先生稱，女子摔下去的地方有幾十米高，女子落水後，很快就有救援人員來到：「救援人員是從水底將女子拉起來，當時已經沒有了生命體徵，醫院拉走的時候已經宣布死亡了」。
《都市快報》記者聯繫上當地救援隊李先生稱，當時帶着專業救援工具，進入深潭用時不到1分鐘將其打撈上來，但女子已不幸離世。瀑布下方深潭最深處8米，女子淹溺在3米處左右，黃金救援時間已過。岸上有禁止翻閱護欄標語，現場也有人勸阻女子翻越欄杆。北山口鎮政府工作人員表示，後續會安排相應人員現場加強提醒和引導。
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