內地打卡女翻圍欄執手機墮40米瀑布身亡　目擊者：大家都勸她不要去

內地女翻圍欄執手機墮40米瀑布身亡 目擊者：她不聽勸硬要去

記者李宗芳／綜合報道

河南鄭州11日發生一宗旅遊悲劇，一名女子前往當地北山口鎮後寺河水庫遊玩，拍攝美景時手機不慎掉落，她不聽眾人勸阻翻越護欄撿手機時，腳滑失足墜落40米高瀑布不幸身亡。

「眼看着她摔下去無能為力」

據《上游新聞》報道，事發當天多名遊客親眼目擊整個意外過程，並拍攝救援影片。影片中女子被救援人員從水裏拉起，之後抬上岸被送上救護車，遊客李先生表示「眼看着她摔下去，無能為力」。

李先生進一步說明，後寺河水庫上方的壩子，近期有水流形成瀑布，最近又對外開放，不少人前來遊玩，壩子靠近崖邊的位置設有欄杆，當時，女子在欄杆附近用手機拍影片，手機掉落崖邊，女子不甘心，想過去看看能不能撿回來，於是翻越欄杆：「大家都勸她不要去，但是她依然翻了過去，欄杆外的地面濕滑，就摔下去了，下面是水域」。