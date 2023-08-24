內地抖音百萬網紅疑遭閨蜜賣到菲律賓　消失數月後網傳凌虐畫面

即時中心／綜合報道
擁有破百萬粉絲的抖音網紅「雅典娜liya」，被爆出遭閨蜜賣到菲律賓，而且還慘遭凌虐，疑似被毒打的畫面也在網上瘋傳。對此負責協助救援的潮汕商會回應了。
4月23日後再無更新
「雅典娜liya」到菲律賓旅遊失聯三個月消息曝光後，隨即登上微博熱搜第二名，其中有網友透露，雅典娜自4月23日發文後便再無更新，讓家屬及粉絲相當擔心，如今網上流傳疑似她與閨蜜的對話紀錄，可知她原先陪同李姓閨蜜到東南亞旅遊，但閨蜜臨時推託不去，最後由她獨自一人前往。
然而，對話紀錄流出後，李姓閨蜜成了箭靶，更有其他網友挖出閨蜜母女倆常介紹女孩陪酒；對此，李姓閨蜜出面解釋，當天因為家中臨時有事，改到隔天才出發，也提到雅典娜下飛機後有把電話報平安，更與她分享到賭場玩樂，不過之後就再也連絡不上。
商會：凌虐影像應該不是真的
不過有自稱雅典娜好友的女子出面反擊，6月22日後親友就找不到雅典娜，且當天李姓閨蜜還註銷所有的社交帳號，也未曾透露上述的澄清內容，因此更要求李姓閨蜜必須提出更明確的證據，證明與雅典娜的失蹤無關。
後來網上傳出雅典娜liya遭到毒打的影片及照片，但根據《鳳凰新聞》報道，潮汕商會負責人透露，雅典娜liya確實遭到綁架，但凌虐的影像應該不是真的。
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