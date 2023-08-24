內地抖音百萬網紅疑遭閨蜜賣到菲律賓　消失數月後網傳凌虐畫面

即時中心／綜合報道

擁有破百萬粉絲的抖音網紅「雅典娜liya」，被爆出遭閨蜜賣到菲律賓，而且還慘遭凌虐，疑似被毒打的畫面也在網上瘋傳。對此負責協助救援的潮汕商會回應了。

4月23日後再無更新

「雅典娜liya」到菲律賓旅遊失聯三個月消息曝光後，隨即登上微博熱搜第二名，其中有網友透露，雅典娜自4月23日發文後便再無更新，讓家屬及粉絲相當擔心，如今網上流傳疑似她與閨蜜的對話紀錄，可知她原先陪同李姓閨蜜到東南亞旅遊，但閨蜜臨時推託不去，最後由她獨自一人前往。

然而，對話紀錄流出後，李姓閨蜜成了箭靶，更有其他網友挖出閨蜜母女倆常介紹女孩陪酒；對此，李姓閨蜜出面解釋，當天因為家中臨時有事，改到隔天才出發，也提到雅典娜下飛機後有把電話報平安，更與她分享到賭場玩樂，不過之後就再也連絡不上。