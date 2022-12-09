內地抵澳後取消快測核酸 香港入境澳門維持5天集中隔離

澳門新冠病毒感染應變協調中心表示，從珠海入境仍要持24小時內核酸陰性證明，從內地珠海以外地方入境則只須持48小時核酸證明登機登船；從香港、台灣及外國入境，就要5天集中隔離及3天健康監測。應變協調中心副主席、社會文化司司長歐陽瑜表示，通關措施需與國家一致，相信若一切順利，「唔會等好耐」就會再有調整。

因應內地「新10條」優化防疫措施，澳門政府昨宣布將循序漸進調整防疫措施，包括將會逐步減少核酸檢測、逐步放寬內地赴澳門人士檢測要求等，其中從內地入境澳門將會全面取消入境後抗原或核酸檢測，惟從香港、台灣或外國入境澳門，維持5天集中隔離，但之後3天居家隔離改為健康監測，並賦「黃碼」，可以外出，但不得進入內地。

金巴加開香港往珠海班次

俗稱「金巴」的港珠澳大橋穿梭巴士亦因應內地防疫政策放寬，明日(10日)零時起，香港往珠海方向再加開晚上7時班次，令每日班次增至9班(往珠海5班、往中山2班、往江門2班)，而珠海隔離酒店班次每班可售票數亦由40張增至60張。新增車票昨晚8時開售。

在正式調整防疫措施前，澳門政府將自今日起推出一系列措施，助民眾適應，包括加快推動新冠疫苗接種，特別是長者；分階段向全民派發抗疫包，內含備用藥物及防疫物資，並公布用藥指引，爭取兩周內完成派發；推出密切接觸者居家隔離指引；開設感染者社區門診；由藥監局定期公布澳門各藥房抗原快測包及KN95口罩的訊息。

密切接觸者下周一起居家隔離

其中密切接觸者居家隔離指引將自下周一起實施，隔離期限為至到最後接觸陽性個案翌日起計第5天，期間第1、2、3、5天都要做核酸檢測，外出檢測前須做快測。歐陽瑜表示，預計在一至兩周後，待民眾熟習及適應密切接觸者居家隔離措施，再推出感染者居家隔離措施，又估計最終可能有50%至80%民眾染疫。衛生局長羅奕龍則預料將有逾九成患者無症狀，經網上自我評估後，符合標準，可直接居家隔離；若有輕微症狀，會獲安排到社區門診，經評估適合居家隔離治療就可回家。