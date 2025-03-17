內地採耳店遭踢爆提供「色情服務」　女技師貼身服務加錢可過夜

採耳（掏耳）是傳統休閒養生服務。不過近日有內地媒體踢爆，江西南昌有連鎖店家打著採耳的幌子，提供「擦邊」色情服務。女技師甚至會貼身服務、主動脫下男顧客褲子，還能加錢過夜。



據江西都市頻道《都市現場》，陜西的趙先生上月赴南昌出差，為緩解疲勞而前往一家採耳館，他當時在網上購買67.9元人民幣的單次採耳服務。但店家卻不停向他推銷躺採、懷柔按摩、VIP變裝私人訂製、奢柔SPA按摩等服務。且這些項目部分要價798元人民幣，服務時間介於40至80分鐘。

女技師：很多顧客都是做「私密性較強」的項目 趙先生說，女技師稱很多顧客都是做「私密性較強」的項目，例如膚貼、跳舞等。察覺有異的他於是找了理由離開該店，「到底是採耳，還是採花？我懷疑這個店就是藉著採耳的名義打擦邊球，掛羊頭賣狗肉」。 《都市現場》記者對此展開暗訪。當記者以消費者身分進入該店後，櫃檯推薦了柔式、躺採 等服務，並強調視覺和感覺上 會有一定的「膚貼度」。 隨後，記者被帶進房間， 女技師開始推薦，「柔式就是動作輕柔，比較膚貼，跟技師會有一點肢體的接觸呢，這 跟普通按摩不一樣，普通的按摩使用指尖去按，柔式多少帶一點身體接觸，也有鼻尖按摩，鼻吸」。

技師會主動出擊脫下顧客的褲子 女技師介紹，採耳館有9個VIP項目，最受歡迎的是奢柔、奢悅、奢享項目。若想體驗得先一次儲值3000元人民幣成為VIP，「你充得多，送得多，只能說價格越高的項目，肯定也有貴的道理，肯定膚貼度更高一點」。 據透露，顧客 多為20至50歲的男性，如有客人想體驗膚貼度高、挑逗性強項目，她一般會推薦奢柔項目。隨後，記者又來到了另一家直營分店了解情況。 該分店女技師穿著較清涼，並稱奢柔項目私密性非常強，一般需要顧客脫衣，然後技師用指尖，羽毛，甚至「貼身」為顧客按摩。 一名技師甚至直言，很多顧客都是藉採耳名義來享受「擦邊」服務，遇到較害羞或靦腆的顧客，技師一般會主動出擊。該技師甚至直接上手作勢要脫下記者的褲子，「你穿褲子的話就給你扒拉下來，扒拉下來你就好多了，扒褲子」。