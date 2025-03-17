內地推提振消費專項行動方案　涉增加收入、住房及生育等

內地公布《提振消費專項行動方案》，涉及8方面30項重點任務，包括住房、汽車、生育、醫療等多方面。
開展「人工智能+」行動促進「人工智能+消費」
中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發《提振消費專項行動方案》提出，拓寬財產性收入渠道，多措並舉穩住股市，加強戰略性力量儲備和穩市機制建設，加快打通商業保險資金、全國社會保障基金、基本養老保險基金、企業年金基金等中長期資金入市堵點。
方案指，持續用力推動房地產市場止跌回穩；適時降低住房公積金貸款利率；支持新型消費加快發展，開展「人工智能+」行動，促進「人工智能+消費」，加速推動自動駕駛、機器人等新技術新產品開發與應用推廣，開闢高成長性消費新賽道。
在城鄉居民增收促進行動方面，實施重點領域、重點行業、城鄉基層和中小微企業就業支持計劃；健全最低工資標準調整機制，科學合理提高最低工資標準。
當局又提出，加大生育養育保障力度，研究建立育兒補貼制度；提高醫療養老保障能力；嚴格落實帶薪年休假制度。
支持地方實施消費品以舊換新
另外，方案指要用好超長期特別國債資金，支持地方加力擴圍實施消費品以舊換新，推動汽車、家電、家裝等大宗耐用消費品綠色化、智能化升級，實施手機、平板、智能手錶等3類數碼產品購新補貼：延伸汽車消費鏈條，推動冰雪消費；擴大電信、醫療、教育等領域開放試點。
在發展入境消費方面，當局指，有序擴大單方面免簽國家範圍，優化完善區域性入境免簽政策。
原文刊登於 香港電台