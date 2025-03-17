內地推提振消費專項行動方案　涉增加收入、住房及生育等

內地公布《提振消費專項行動方案》，以大力提振消費，全方位擴大國內需求等。（新華社資料圖片）

內地公布《提振消費專項行動方案》，涉及8方面30項重點任務，包括住房、汽車、生育、醫療等多方面。

開展「人工智能+」行動促進「人工智能+消費」

中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發《提振消費專項行動方案》提出，拓寬財產性收入渠道，多措並舉穩住股市，加強戰略性力量儲備和穩市機制建設，加快打通商業保險資金、全國社會保障基金、基本養老保險基金、企業年金基金等中長期資金入市堵點。

方案指，持續用力推動房地產市場止跌回穩；適時降低住房公積金貸款利率；支持新型消費加快發展，開展「人工智能+」行動，促進「人工智能+消費」，加速推動自動駕駛、機器人等新技術新產品開發與應用推廣，開闢高成長性消費新賽道。